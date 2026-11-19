Con la participación de escuelas provenientes de Veracruz, Tabasco y Oaxaca, además de diferentes municipios de Chiapas, este domingo 22 de noviembre se llevará a cabo la edición 17 de la Copa Centro 2026, uno de los eventos tradicionales del Tae Kwon Do en la entidad, que reunirá a más de 600 competidores.

El certamen tendrá como escenario la Unidad Deportiva Panchón Contreras, donde se espera una importante concentración de atletas, entrenadores y familiares, en una jornada que contempla distintas modalidades de competencia y la presencia de exponentes con experiencia en escenarios nacionales e internacionales.

Gran respuesta

Alfredo Custodio Alvarado, organizador del evento y director de las Escuelas de Tae Kwon Do Panamericano Centro y Bienestar Social, confirmó que los preparativos se encuentran en su etapa final, luego de recibir una respuesta favorable de parte de las diferentes instituciones que han manifestado su interés en participar.

“Hemos tenido muy buena respuesta de los entrenadores, atletas y padres de familia para estar en nuestro evento. Prácticamente es el último del año y estamos ya con los últimos detalles”, señaló.

La Copa Centro 2026 contará con un programa que incluirá circuito de Exatlón Kids, formas y combates, tanto con peto convencional como con electrónico. Estas modalidades permitirán la intervención de diferentes categorías y grados, además de ofrecer un espacio para que los competidores demuestren sus habilidades y nivel técnico.

Custodio Alvarado destacó que la presencia de medallistas nacionales e internacionales contribuirá a elevar el nivel de la competencia, convirtiendo esta edición en una oportunidad importante para medir el desarrollo de los atletas y fortalecer la convivencia entre las escuelas participantes.

Arranque

En cuanto al programa de actividades, las acciones comenzarán a las 9:00 horas con la modalidad de Exatlón Kids. A las 10:00 horas se desarrollarán las pruebas de formas, mientras que al mediodía comenzarán los combates en peto convencional y peto electrónico, este último destinado a las categorías de cintas negras.

El organizador también informó que ya se encuentran listas las medallas que recibirán los tres primeros lugares de cada categoría, así como los trofeos que serán entregados a las escuelas participantes, como reconocimiento a su desempeño durante la jornada.

“Ya tenemos las medallas que serán para los tres primeros lugares y los trofeos para las escuelas. Ya estamos esperando la hora para celebrar una edición más de nuestro torneo de Tae Kwon Do; ya son 17 años, hay mucha historia y tradición detrás de este evento”, expresó.

Finalmente, Alfredo Custodio invitó a los atletas y escuelas interesadas a sumarse a esta celebración deportiva, para lo cual pueden solicitar información a través de sus respectivos entrenadores.