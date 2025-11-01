Estamos en un buen momento: Sánchez

Tras un arranque negativo de campaña que ha quedado atrás, al interior de Jaguares FC se respira otro ambiente y el equipo está motivado para lo que viene por delante.

Los felinos hilvanaron tres derrotas en el comienzo de la Temporada 25-26 de la Liga Premier, vino la fecha 4 de descanso y en adelante, empezaron a sumar victoria que los sacaron del fondo de la clasificación para llevarlo hoy día a ocupar el tercer lugar del grupo 3.

Esto es en buena medida producto de la resiliencia del plantel, que supo sobrellevar con calma un inicio duro de torneo, como lo manifestó Gabriel Sánchez, jugador chiapaneco que se ha ganado el sitio en el medio campo.

“Nos pudimos reponer, trabajamos, retroalimentamos y creo que eso funcionó para estar hoy en un buen momento y lo hicimos desde la humildad; estamos en un buen momento y listos para lo que venga”, expuso el futbolista, que hoy día vive el sueño de defender los colores del equipo de sus amores.

“Es un orgullo para mí, es el equipo de mis amores y soy el más feliz. Estoy agradecido por la oportunidad de estar aquí y defender estos colores”, remarcó.

Motivación a tope

Luego del triunfo en Tapachula FC de la pasada jornada 10, el playera 5 de los felinos comentó que fue un duelo que tuvo ingredientes especiales al tratarse de dos conjuntos chiapanecos, por lo que dejó gratas sensaciones, pues alejados del entorno de las redes sociales que calentaron el choque, al final se centraron en lo que significaban los 90 minutos de ese encuentro.

“Siempre se habla en la cancha, se demuestra con Futbol; pero, es normal, es lindo jugar este tipo de partidos y mucho mejor ganar”, comentó. “Queremos que la afición esté contenta, que se sienta cómoda con nosotros. Al final nos debemos a ellos y como chiapaneco, estoy feliz de que las cosas vayan bien, respaldando al profesor y que las cosas vayan de la mejor manera”.

Solidaridad y entorno

Gabriel consideró que uno de los puntos que ha sacado adelante a este conjunto es el grupo que se formó, donde existe solidaridad y entrega para poder alcanzar los objetivos trazados en el inicio de la competencia. “Estamos uno para el otro y eso se ve en la cancha, sabemos lo que representa estar en esta institución y lo que queremos, sobre esa línea marchamos todos”, afirmó.

Finalmente, habló del encuentro que disputarán el próximo 8 de noviembre en la fecha 11, recibiendo a Racing de Veracruz, que llegará en calidad de líder del grupo 3. Aseguró que el próximo rival motiva a los felinos para saltar a la cancha y demostrar que pueden dar un golpe de autoridad sobre la mesa en esta competencia.

“Nos motiva, queremos jugar ese partido, buscar los tres puntos y tratar de dar el golpe en la mesa, y esperamos que la afición nos acompañe el próximo 8 de noviembre; vamos a buscar la victoria y estoy seguro de que la vamos a conseguir”, puntualizó.