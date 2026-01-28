Estatal convoca a los mejores talentos

Con la participación de nuevos talentos y otros más que pertenecen a la élite regional y nacional se efectuará el Torneo Estatal de Judo 2026. La cita es el próximo sábado 31 de enero, a partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones del Instituto del Deporte de Chiapas (Indeporte), en Tuxtla Gutiérrez.

El evento convocado por la Alianza de Judocas Chiapanecos reunirá a atletas provenientes de distintos municipios de la entidad, quienes pondrán a prueba su técnica, su fortaleza y su nivel deportivo sobre el tatami. Es oportuno recordar que Chiapas se ha consolidado en los últimos años como una entidad con crecimiento sostenido en esta disciplina.

En certámenes recientes a nivel nacional, los atletas chiapanecos han tenido resultados relevantes, como las medallas para México de María Fernanda Cruz Bolón y Caridad Ramos, reflejo del trabajo que se ha venido haciendo desde hace varios años no solo con competencias, sino también a través de seminarios en los cuales han contado incluso con la presencia de medallistas olímpicos como Prisca Awiti.

Otra parte crucial para el fortalecimiento de los procesos de formación y alto rendimiento en el Judo son los torneos estatales de este tipo, que representan una plataforma clave para evaluar el nivel de los participantes, así como para detectar talentos que puedan integrarse a futuras selecciones.

Para muchos judocas, la competencia será también un paso importante para su preparación rumbo a eventos regionales y nacionales, incluido el proceso hacia la Olimpiada Nacional Conade 2026, cuya sede será el estado de Yucatán.