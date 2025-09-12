﻿﻿
SÍGUENOS
DeportesLigaMX

Este viernes arranca la jornada 8

Septiembre 12 del 2025
Necaxa deberá salir de una crisis de malos resultados. Suma cuatro derrotas, tres de las cuales fueron de manera consecutiva. Agencias
Necaxa deberá salir de una crisis de malos resultados. Suma cuatro derrotas, tres de las cuales fueron de manera consecutiva. Agencias

Los Rayos de Necaxa y Juárez FC abrirán este viernes 12 de septiembre la jornada 8 del Apertura 2025, luego de que la Liga MX hizo una pausa debido a la Fecha FIFA. El cuadro de Aguascalientes recibirá a los fronterizos en el estadio Victoria a las 19:00 horas.

En este partido, Necaxa deberá salir de una crisis de malos resultados, el equipo que dirige Fernando Gago únicamente tiene un triunfo en lo que va del certamen y acumula cuatro derrotas, tres de la cuales fueron de manera consecutiva.

Los Rayos suman cinco puntos, una victoria y dos empates, situación que los tiene con urgencia de sacar las tres unidades en este encuentro. Por su parte, Juárez FC ha tenido un torneo respetable: cuenta con 11 unidades y ya se coloca entre los mejores ocho del Apertura 2025. Además, el cuadro el Norte del país, en esta vista que hará a Aguascalientes, llegará con la racha de tres duelos seguidos consiguiendo el triunfo, situación que motiva a los jugadores que dirige el estratega Martín Varini.

Segundo partido

El siguiente encuentro está pactado para las 21:00 horas. Los Cañoneros del Mazatlán reciben a los Pumas de la UNAM. Los pupilos de Robert Dante Siboldi se harán valer como locales para romper la mala racha, ya que no ganan desde la fecha 2 del Apertura 2025, y alcanzar a los felinos que se encuentran a tres puntos de la general.

Cabe señalar, que los Cañoneros vienen de caer 1-0 ante Juárez en el estadio olímpico Benito Juárez; ocupan el lugar 12 con solo seis puntos. Por su parte, los felinos de la UNAM llegan animados tras regresar al camino de la victoria al vencer en la jornada 7 al Atlas (1-0) con una anotación de Aaron Ramsey. Se encuentran en la posición 10 con nueve unidades. El partido podrá verse por TV Azteca.

﻿