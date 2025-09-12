Este viernes arranca la jornada 8

Los Rayos de Necaxa y Juárez FC abrirán este viernes 12 de septiembre la jornada 8 del Apertura 2025, luego de que la Liga MX hizo una pausa debido a la Fecha FIFA. El cuadro de Aguascalientes recibirá a los fronterizos en el estadio Victoria a las 19:00 horas.

En este partido, Necaxa deberá salir de una crisis de malos resultados, el equipo que dirige Fernando Gago únicamente tiene un triunfo en lo que va del certamen y acumula cuatro derrotas, tres de la cuales fueron de manera consecutiva.

Los Rayos suman cinco puntos, una victoria y dos empates, situación que los tiene con urgencia de sacar las tres unidades en este encuentro. Por su parte, Juárez FC ha tenido un torneo respetable: cuenta con 11 unidades y ya se coloca entre los mejores ocho del Apertura 2025. Además, el cuadro el Norte del país, en esta vista que hará a Aguascalientes, llegará con la racha de tres duelos seguidos consiguiendo el triunfo, situación que motiva a los jugadores que dirige el estratega Martín Varini.

Segundo partido

El siguiente encuentro está pactado para las 21:00 horas. Los Cañoneros del Mazatlán reciben a los Pumas de la UNAM. Los pupilos de Robert Dante Siboldi se harán valer como locales para romper la mala racha, ya que no ganan desde la fecha 2 del Apertura 2025, y alcanzar a los felinos que se encuentran a tres puntos de la general.

Cabe señalar, que los Cañoneros vienen de caer 1-0 ante Juárez en el estadio olímpico Benito Juárez; ocupan el lugar 12 con solo seis puntos. Por su parte, los felinos de la UNAM llegan animados tras regresar al camino de la victoria al vencer en la jornada 7 al Atlas (1-0) con una anotación de Aaron Ramsey. Se encuentran en la posición 10 con nueve unidades. El partido podrá verse por TV Azteca.