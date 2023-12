Esther sobresale en el ring

Después de cinco años de soltar potentes “jabs”, ganchos y “uppercuts” en el cuadrilátero, Esther Magdalena Hernández Rodas se erige como una de las atletas más notables de la escena deportiva chiapaneca en el 2023.

Su camino al éxito inició con un subcampeonato nacional en el Festival Olímpico de Boxeo —en su primer año como peleadora— y continuó con un par de títulos de monarca de la región Sur-Sureste, para este año consagrarse medallista de oro en los Juegos Nacionales Conade.

La joven de 18 años, quien ahora se prepara para competir en el nivel élite y buscar un lugar en la selección mexicana de Boxeo Amateur, compartió con “Cuarto Poder” la fórmula de su éxito.

Esther, ¿cómo te iniciaste en el Boxeo?

Inicié a los 12 años de edad en Patria Nueva, con el profesor Juan Aguilar, al principio porque quería llevar una vida saludable, hacer un poco de ejercicio, y después de que hice mi primer “sparring”, me acuerdo que me gustó mucho lo que sentí en ese momento. La adrenalina y fue lo que más adelante me llevó a querer llevar este deporte a un nivel más extremo, a hacer doble sesión, y fue poco a poco que le fui agarrando amor a este deporte.

Se dice que el Boxeo es uno de los deportes más completos. Tú que lo vives a diario, ¿cómo lo describirías?

Así es, el Boxeo no es un juego, es un deporte que requiere mucha disciplina, es algo muy complicado, pero a la vez muy bonito. No solo en la práctica física sino en tu estilo de vida, en qué tienes que comer para no subir de peso, estar haciendo doble sesión de entrenamientos, incluso si lo dejas por un cierto tiempo, tu nivel baja, entonces prácticamente tienes que estar al día con este deporte.

¿Y qué es lo que más te gusta de tu deporte?

Lo que más me ha gustado es que el Boxeo moldea muy bien tu cuerpo. Realmente, cuando hago dieta y ejercicio, me gusta cómo va definiendo mi cuerpo, que me veo delgada. Y fuera del físico, el Boxeo también me ha enseñado a tener mucha disciplina, no solo para el deporte, sino también en otros ámbitos.

Aunque tenemos a grandes campeonas como Jackie Nava, ver a una mujer boxeadora puede despertar ciertos tabúes. ¿A ti te ha tocado vivir algo en ese sentido?

Sí, cuando estaba iniciando había ese tipo de comentarios como “estás muy bonita para practicar ese deporte”, “te van a lastimar la nariz o la cara”, “mejor entrena otra cosa”. Igual, algunos familiares no estaban muy de acuerdo con eso, pero siempre he lidiado con ese tipo de comentarios negativos.

Internamente, ¿cómo lo manejas para que no te baje el ánimo?

Pues cuando tienes un objetivo, una meta, un por qué estás acá, todo eso debe ser más importante y lo debes tomar así. Como que lo priorizo más y no hago tanto caso a este tipo de comentarios.

Entonces, ¿invitarías a más niñas y jóvenes a practicar este deporte?

Claro, realmente a practicar un deporte de contacto —aparte del Boxeo, puede ser Lucha, Karate o cualquiera de contacto—, porque ahí siento que puedes sacar todo tu estrés, liberarte de muchas presiones de todas las cosas. Si se dan cuenta, yo no tengo el ojo morado o la nariz rota; en el Boxeo amateur siempre hay un cuidado, no es como el Boxeo profesional.

¿Qué sigue para ti? ¿Te gustaría probar en el Boxeo profesional?

Pues realmente ese es un tema muy complicado, mi tirada son los Juegos Olímpicos. Lo del (Box) profesional no sé, ya veremos.