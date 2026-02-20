Estrellas del CMLL se presentarán en el Roma

La emoción de la Lucha Libre llegará el 1 de marzo al Deportivo Roma, escenario que recibirá a destacados exponentes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en una función que promete intensidad, espectáculo y un ambiente totalmente familiar.

En la lucha estelar, Blue Panther Jr., heredero del legado de Blue Panther, se medirá con Felino Jr., quien contará con el respaldo y la experiencia de Gran Guerrero, en un choque que levanta expectativas entre la afición chiapaneca.

La acción está programada para iniciar a las 18:30 horas. Los asistentes podrán disfrutar lances espectaculares, dominio a ras de lona y el característico intercambio de llaves que distingue a los gladiadores formados en la empresa más antigua del pancracio nacional.

Los organizadores informaron que los boletos tendrán un costo de 300 pesos en zona VIP, 200 en fila uno, 150 en fila dos y 100 en gradas. Además, los niños menores de 10 años podrán ingresar de manera gratuita, incentivando la asistencia de las familias.

El Deportivo Roma se prepara para recibir a seguidores de distintas edades que buscan vivir una noche vibrante, en la que la tradición y la nueva generación del CMLL compartirán el cuadrilátero en una velada que apunta a ser de alto impacto.

La invitación está abierta para que la afición asista y sea parte de un evento que combina historia, técnica y espectáculo en el corazón de Tuxtla Gutiérrez.