Estrena exigente ruta por territorio chiapaneco

La Carrera Panamericana 2026 presentará importantes novedades en su paso por Chiapas, con una primera etapa que llevará a las tripulaciones desde Tuxtla Gutiérrez hasta Veracruz y que incluirá tres fases de velocidad en la región Zoque.

Carlos Cordero, director general y deportivo de la histórica competencia automovilística, confirmó para “Cuarto Poder” que este año las innovaciones pondrán a esta región de Chiapas en los ojos del mundo.

En entrevista, explicó que el recorrido tendrá modificaciones relevantes respecto a anteriores ediciones, principalmente porque tras el arranque en la capital chiapaneca los participantes concluirán la jornada en territorio veracruzano.

“Tenemos un día nuevo porque la carrera ahora va a pernoctar, después de arrancar en Tuxtla, en Veracruz. Lo que estamos haciendo es desarrollar tres etapas de velocidad en la zona Zoque”, detalló.

La primera prueba estará ubicada antes de Copainalá, mientras que las siguientes se disputarán antes y después de Tecpatán. Posteriormente, la caravana continuará hacia la zona de Malpasito y Raudales, para después encaminarse hacia los límites de Chiapas con Tabasco y tomar el tránsito rumbo a Veracruz.

Reto en zona Zoque

Cordero detalló que, aunque algunos de estos tramos no son demasiado extensos, representarán una prueba importante para pilotos y copilotos debido a sus características técnicas.

“Los tramos de ahí, aunque son cortos, son muy técnicos, entonces sí van a tener su grado de dificultad”, afirmó.

Entre ellos sobresale la etapa denominada Rey Zoque, localizada después de Tecpatán, la cual combinará sectores veloces con otros mucho más demandantes.

“Es una etapa mixta, tiene algunos pasos rápidos y después es muy técnica. Eso les va a dar un buen nivel de competencia”, señaló el director de La Panamericana.

Además, la actividad en Chiapas incluirá el denominado Día Cero, con pruebas en la zona de Berriozábal, El Chapopote y la carretera Federal 190, antes del regreso de los automóviles a Tuxtla Gutiérrez.

Seguridad para aficionados

Ante la posibilidad de que numerosos aficionados acudan a las carreteras para observar el paso de los vehículos, Cordero hizo especial énfasis en atender las instrucciones de las autoridades y ubicarse únicamente en puntos seguros, evitando colocarse a orilla del asfalto.

“La principal recomendación es que no estén en la orilla de la carretera. No estar en la orilla significa ubicarse en partes altas y protegidas”, subrayó.

Explicó que los espectadores deben evitar especialmente las trayectorias naturales de salida de los vehículos en las curvas y mantenerse a una distancia considerable de la carpeta asfáltica.

La importancia de estas medidas aumenta por las velocidades que pueden alcanzar los autos participantes, ya que en determinados tramos un vehículo de Turismo Mayor puede llegar hasta los 270 kilómetros por hora.

“Hay tramos en los que un Turismo Mayor puede alcanzar los 270 kilómetros por hora. Hay otros que son muy sinuosos, pero el asunto es que, si te colocaste mal, lo que tienes para reaccionar son segundos”, advirtió.

Pilotos confirmados

Para concluir, comentó que hasta unos días antes de La Panamericana contaban con 57 tripulaciones registradas, aunque el número puede aumentar conforme concluyan sus procesos algunos equipos.

Entre los nombres de pilotos confirmados aparecen Ricardo Cordero, Elías Mirón, Char García, Benito Guerra y “Fercho” Gómez Urquiza, además de participantes procedentes de Estados Unidos, Canadá y Bélgica, entre otros países.

Finalmente, recordó que la actividad para los aficionados comenzará desde el 13 y 14 de octubre en el Centro de Convenciones de Chiapas, con acceso gratuito, mientras que para el día 15 están programados el “warm up” y la calificación en Berriozábal por la mañana, en tanto que a las 18:00 horas tendrá lugar el arranque ceremonial frente a la Catedral, también con entrada libre, quedando por último la salida el viernes 16 de octubre, a las 7:00 de la mañana, también desde el corazón de la capital.