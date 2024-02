Estudiantes divide puntos en casa

Con sed de revancha, los Estudiantes del Cobach se presentaron para enfrentar a Dragones de Oaxaca en el estadio Víctor Manuel Reyna. Al final, ninguno de los dos clubes pudo llevarse la victoria y repartieron unidades luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario. Los visitantes se quedaron con el punto extra al vencer en la tanda de penales.

Ante la sorpresa de todo el público, fue el equipo visitante el que aprovechó una desatención de la defensiva estudiantil y con un “gol de vestidor” abrió el marcador apenas al minuto 3 por conducto de Cristóbal Méndez, quien remató de cabeza dentro del área y puso la de gajos en el fondo de la red.

Después de haber recibido la anotación, los pupilos de Miguel Ángel Casanova se volcaron hacia al frente con la intención de encontrar el empate antes de que terminara la primera parte del compromiso. En una de las tantas acciones de peligro, Melquiades Ocaña disputó un balón dentro del área rival, y en su intento de despejar, uno de los defensas cometió una infracción y el silbante decretó la pena máxima.

Martín Madariaga fue el encargado de cobrar desde los once pasos para igualar la pizarra. El experimentado 10 de los Estudiantes no lo dudó y pateó sobre la izquierda del arquero que nada pudo hacer. La euforia se apoderó de la afición, que en todo momento confió en la remontada y no dejó de apoyar al club de casa.

Para la segunda mitad el cuadro local salió con la motivación a tope y con la encomienda de buscar la victoria ante su gente. Las oportunidades llegaron para le equipo de Miguel Casanova. En dos ocasiones dejó ir el triunfo a manos de Fernando Gordillo, quien disparó al arco pero el guardavallas se exigió al máximo.

Al minuto 83 de tiempo corrido, llegó una expulsión para los locales; Martín Madariaga recibió doble amarilla en una disputa del balón dentro del área, pues el silbante consideró que el chiapaneco hizo uso del brazo a una altura indebida y contactó al defensor de los contrarios.

Con diez hombres, los Estudiantes redoblaron esfuerzos y mantuvieron el orden defensivo para contener los ataques de los oponentes. El juez central señaló el final del encuentro con empate a un gol, por lo que se tuvo que disputar el punto extra en la serie de penales.

Fue una larga tanda en la que cobraron todos los jugadores en cancha. El ganador se definió con el tiro de los porteros; Ángel Barrios del Cobach erró el disparo, pero el arquero de Dragones no fallaría, por lo que estos se quedaron con el punto extra. Los Estudiantes del Cobach recibirán el próximo Sábado 2 de Febrero en la cancha del Víctor Manuel Reyna al club Academia Dragones, para un duelo programado a las 15:30 horas.