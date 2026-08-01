Estudillo conquista el oro en plataforma

La clavadista chiapaneca Alejandra Estudillo Torres hizo historia al conquistar la medalla de oro en la prueba de plataforma de 10 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, logrando así su primera presea en esta justa regional.

La originaria de Ixtacomitán, Chiapas, y actual atleta de la Universidad de Texas mostró carácter y capacidad de reacción durante la competencia celebrada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. Un fuerte viento complicó su primer intento desde la plataforma, pero la mexicana supo recomponerse para repetir el clavado y asumir el liderato de la prueba, posición que mantuvo hasta el final con una puntuación de 359.40 unidades.

Después de recibir la medalla de oro, la seleccionada de 21 años destacó el trabajo mental hecho en los últimos meses y dedicó el logro a sus padres, a quienes reconoció como su principal fuente de motivación.