Estudillo sueña con una medalla en Olímpicos

Alejandra Estudillo llegó a los Juegos Olímpicos París 2024 en el último momento, gracias a una reasignación de plazas, luego de su actuación en el Campeonato Mundial de Natación en Doha, una oportunidad que aprovechó al máximo.

La mexicana se plantó con seguridad en la prueba de trampolín de tres metros individual, terminando en el quinto lugar, recuerdo que sigue fresco en la memoria de quien aspira a repetir su participación, pero con una presea.

“Sé que quiero otros Juegos y una medalla, como todos. Esa mentalidad me ayuda a creer. Hoy, tengo dos medallas mundiales en las manos, pero ahora quiero tres o cuatro. Me voy a esforzar y esa llama no se apagará”, comentó.

La originaria de Ixtacomitán, Chiapas, recordó uno de los momentos que la marcaron en tierras francesas: ver a su madre esperándola afuera del Centro Acuático, y agradece su guía en cada etapa de su vida.

“Mis papás son lo máximo, son las personas que más han estado en todas las locuras; ellos son todo. Me dan seguridad, calma y paz. Sé que todos los regaños han sido para bien. Que compartan el sueño conmigo lo es todo”, reveló.

Estudillo agregó que buscará mejorar y, de la mano de su compleja lista de clavados, subir al podio en las siguientes competencias del ciclo olímpico.

La pareja perfecta: Agúndez y Estudillo

Cuando Alejandra Orozco anunció su retiro de los Clavados, después de los Juegos Olímpicos París 2024, no solo se cerró un capítulo en la historia del deporte mexicano, también se abrió una gran interrogante sobre el futuro de Gabriela Agúndez, su compañera en sincronizados.

Una duda que no tardó mucho en ser despejada. Apareció una nueva figura: Alejandra Estudillo, joven talentosa y con determinación, quien aceptó el reto. La nueva dupla, que lleva menos de un año colaborando, ya ha regalado al país importantes resultados, como la plata en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur. La gran meta es Los Ángeles 2028.

“Ha sido un proceso de adaptación, conocernos dentro y fuera de la alberca. Con el paso de los meses, hemos logrado conectar, entendernos y saber que compartimos un sueño: los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Las dos tenemos la disposición para dejarlo todo en las competencias... Le ponemos mucha pasión”, comentó Agúndez.

“Admiro su resiliencia y su disciplina. Ella se levanta de las lesiones y siempre mantiene la calma en las competencias. Es algo que valoro y se lo dije en Singapur. Las dos estamos dispuestas a lo que sea con tal de dar resultados; estamos siempre en crecimiento”, dijo Estudillo.