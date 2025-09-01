Etiopía conquista el Maratón de la Ciudad de México

Este domingo, antes de que el sol se levantara por completo, las calles capitalinas se pintaron de morado con 30 mil corredores que madrugaron para completar los 42 kilómetros y 195 metros que van desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo, escribiendo historia en uno de los eventos deportivos más importantes de América Latina.

El sudor corría por su rostro, una sonrisa se le escapó a Tadu Abate Deme. El corredor etíope soltó un suspiro al aire, dejándose llevar por la emoción que le provocó su hazaña: el XLII Maratón de la Ciudad de México ya era suyo.

Etiopía se apropió de las calles capitalinas tanto en la rama varonil, como en la femenil, luego de que Bekelech Gudeta se convirtiera en la primera en cruzar la línea de meta en el Zócalo del Centro Histórico.

En la categoría masculina, Tadu Abate conquistó la victoria con un tiempo de 02:11:17.640, seguido de los kenianos Benard Kipkorir y Edwin Kiprop, este último protagonista que marcó un dominio durante las ediciones de 2022 y 2024.

Por su parte, Bekelech Gudeta afrontó la línea de meta con un visible malestar físico. Pese a que no pudo contener el vómito, terminó el maratón con un tiempo de 02:28:36.906, tomando ventaja ante la peruana Lizaida Thalia Valdivia y la bahreiní Ruth Danies Albert Jebet.

Pese al paso firme de Etiopía, la categoría especial quedó en manos de México: los competidores José Alan Frías Moreno, Marco Antonio Caballero y Gonzalo Valdovinos completaron el podio.

Atleta denuncia baches y discriminación

Luego de que dos competidores en silla de ruedas se cayeran durante la competencia de la Ciudad de México, Marco Caballero, ganador del segundo lugar en esta categoría, denunció que “todos los años es lo mismo”, y pidió que se haga algo al respecto.

“Hoy algo inconforme porque este año dos amigos se cayeron en la ruta y todo por culpa de baches y coladeras”.

Al mismo tiempo, el atleta paralímpico acusó discriminación, ya que el primer lugar en categoría de silla de ruedas no recibe “ni siquiera el 10% (de premio) de las personas convencionales”.

“El primer lugar de personas convencionales es de 50 mil dólares y nosotros 60 mil pesos. Somos atletas élite, de alto rendimiento. No es posible”, puntualizó.