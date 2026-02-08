EU llegará más lejos que México: Donovan

A 124 días para que empiece el Mundial de 2026, la leyenda de Estados Unidos y verdugo del Tricolor, Landon Donovan, volvió a cumplir con su rol de “enemigo” azteca al asegurar que la selección de las barras y las estrellas tendrá una mejor participación que los dirigidos por Javier Aguirre en la Copa del Mundo.

“Estados Unidos (llegará más lejos) porque creo que tenemos un grupo bastante fácil y en mi opinión un mejor equipo”, respondió Donovan en perfecto español al ser cuestionado al respecto en la semana previa al Super Bowl LX.

Sin embargo, el autor del segundo gol en aquella dolorosa eliminación de octavos de final en el Mundial Corea-Japón 2002 confesó que tanto México como Estados Unidos y Canadá, tendrán buenas actuaciones al ser locales.

“Cada vez que un equipo juega en casa, suele dar buenas actuaciones. En Corea, Rusia, Sudáfrica, así pasó. Por eso estoy emocionado; soy estadounidense, tengo parte canadiense y crecí jugando con mexicanos, así que estoy emocionado por los tres”, mencionó.

En el mundial, Estados Unidos comparte el grupo D con Paraguay y Australia. Aún falta conocer el último integrante, que saldrá del repechaje entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

Antes de perder la final de la Copa Oro contra México, los dirigidos por Mauricio Pochettino tenían cinco partidos sin derrota, motivo por el cual el exgoleador estadounidense le ofreció un voto de confianza.