Euclides Herrera domina el tablero

Con un lleno total y mentes que llevaron al límite la concentración, la estrategia y el temple, emergió la figura de Euclides Herrera Rojas para proclamarse campeón del Torneo del Tercer Aniversario del Centro Cultural y Museo David Gómez Solana.

El certamen fue organizado por el Club de Ajedrez Infantil Chiapas, A. C., en coordinación con la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees-Adech), bajo la dirección del maestro José Carlos Morales Gómez, en un torneo que reunió a un total de 57 participantes, quienes demostraron su talento frente al tablero.

El organizador reportó que la convocatoria tuvo una gran respuesta, pues no solo se dieron cita jugadores de la capital, sino que también llegaron desde municipios como San Cristóbal de Las Casas, Tumbalá, Coapilla, Comitán de Domínguez, Berriozábal, Chiapa de Corzo y Villaflores, además de contar con la participación especial de ajedrecistas provenientes de Rusia.

En este contexto, Morales Gómez subrayó la importancia de impulsar espacios donde niños, jóvenes y adultos puedan desarrollar sus habilidades intelectuales a través del Ajedrez, fomentando la sana competencia.

Jornada emocionante

Las actividades del campeonato conmemorativo incluyeron intensas partidas en categorías infantil y libre, bajo sistema suizo a cinco rondas, con un ritmo de juego de 20 minutos, más cinco segundos de incremento por movimiento para cada jugador.

Tras varias horas de análisis y reflexión de estrategias sobre el tablero de los 64 escaques, el ajedrecista Euclides Herrera Rojas logró imponerse como el gran campeón de la categoría Libre.

El segundo lugar fue para Miguel Ángel Gutiérrez González, quien también destacó por su sólido desempeño, en tanto que la tercera posición quedó en manos del Maestro FIDE Abel Dávalos Prieto, seguido por Vicente Pérez López en el cuarto puesto y José Miguel Monjarás Pérez en quinto.

La responsabilidad de dirigir y garantizar el cumplimiento del reglamento recayó en el árbitro oficial Daniel Enrique Flores Maza, quien supervisó cada ronda para asegurar el correcto desarrollo del torneo.

Los mejores infantiles

En la categoría infantil también se vivieron emocionantes enfrentamientos entre jóvenes talentos del Ajedrez, y el primer lugar fue conquistado por Ian Caleb Ramírez Hernández.

El segundo puesto correspondió a Samuel Gutiérrez Ávila, mientras que el tercero fue para Ángel Clemente Gálvez. Completaron el cuadro de honor Fabrizzio Escobar Fiallo en la cuarta posición y Penélope Caballero Murillo en la quinta.

Premiaciones y más

Al concluir las emocionantes acciones, el maestro José Carlos Morales Gómez agradeció la participación de los jugadores y el respaldo de las instituciones involucradas, además de anunciar las próximas actividades del calendario competitivo del Ajedrez de la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees).

Explicó que el próximo mes dará inicio el proceso selectivo estatal con la etapa municipal, seguido de la fase estatal, programada para mayo. Posteriormente, en agosto, se celebrará el campeonato nacional que tendrá como sede la ciudad de Acapulco, Guerrero. Finalmente, en octubre se llevará a cabo el Torneo Internacional Femedees, en la Ciudad de México.

Finalmente, invitó a los interesados a mantenerse atentos a las convocatorias oficiales que serán publicadas en la página de Femedees-Chiapas, con el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento del Ajedrez en la entidad.