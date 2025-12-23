Evaluación nacional reúne a la generación 30

San Cristóbal de Las Casas se convirtió en el punto de encuentro para el Tae Kwon Do nacional al albergar el Examen Nacional de Cintas Negras 2025, evento que marcó la evaluación de la generación número 30 dentro de la Asociación de Tae Kwon Do Panamericano, congregando a más de un centenar de aspirantes provenientes de distintos municipios de Chiapas.

Autoridades

La jornada estuvo encabezada por el presidente nacional de la Asociación de Tae Kwon Do Panamericano, Édgar Tony Abarca Cabrera, acompañado por el maestro Sang Kong Park, figuras clave dentro del desarrollo y la formación marcial de esta disciplina, quienes supervisaron cada uno de los procesos técnicos y formativos de los participantes.

Durante el desarrollo del examen se subrayó la importancia de la disciplina como una herramienta de crecimiento personal, destacando el impacto que deja en quienes han transitado por el camino marcial y que, aun después de concluir su etapa competitiva, mantienen vivo el compromiso con los valores que transmite este deporte.

Las evaluaciones se desarrollaron bajo un estricto protocolo técnico, en el que los aspirantes demostraron sus conocimientos mediante la ejecución de formas, pasos de combate, defensa personal, rompimientos, así como combates frente a múltiples oponentes, pruebas diseñadas para medir no solo la técnica, sino también el control, la concentración y la fortaleza mental.

Participantes

El examen contó con la participación de practicantes provenientes de municipios como Tonalá, Tapachula, Mapastepec, Berriozábal, Ocozocoautla, San Cristóbal, Villa Corzo, Villaflores, Bochil, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Jiquipilas y Comitán, reflejando el crecimiento y la consolidación del Tae Kwon Do Panamericano en el estado.

Como parte del cuerpo evaluador se contó con sinodales de amplia trayectoria, entre ellos Erick Sosa José, de Veracruz, así como Juan Pablo Arias, Juan Carlos Sánchez Abarca, Walter Abarca Cabrera, Alfredo Custodio Alvarado, Maxwell Starling Vallejo y Marcelino López Fúnez, quienes avalaron el nivel mostrado durante la jornada.