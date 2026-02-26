Everardo Fonseca, listo para lucirse en Chiapas

Listo para hacer rugir el motor del auto número 8 y brindar muchas emociones a la afición en el debut de Súper Copa Roshfrans en Chiapas se manifestó el piloto Everardo Fonseca.

En la fecha 1, que se celebró el fin de semana en Mérida, Yucatán, obtuvo la P5 en la carrera 2, por lo que ahora llegará al Súper Óvalo Chiapas con el ánimo de lograr el podio, pero sobre todo de dar un buen espectáculo para los aficionados.

“La verdad es que estoy muy emocionado. Es una categoría que tiene pilotos de talla internacional, un campeonato que está en constante evolución, que todo el tiempo se buscan las mejoras en su autos. Es la categoría Turismo más rápida de todo México”, comentó en entrevista exclusiva para “Cuarto Poder”.

Agregó que “es una categoría muy rápida, es muy emocionante, normalmente tenemos una parrilla de 15 a 20 autos, lo cual habla mucho del tipo de campeonato en el que estamos”.

Por otra parte, reconoció que Chiapas cuenta con un excelente autódromo, posiblemente uno de los mejores del país, con una pista muy técnica y rápida, que tendrá el desafío adicional en esta ocasión de incorporar un tramo del óvalo y otro del “infield”.

“He tenido oportunidad de correr el óvalo, el cual también es muy técnico. Es una pista que, la verdad, me encanta, y sobre todo la afición. A pesar del calor que siempre hay, las gradas siempre están llenísimas, y creo que eso es lo importante, dar un espectáculo a la gente”, opinó.

En este sentido, reconoció que esta histórica primera carrera en suelo chiapaneco será una prueba de fuego no solo en lo deportivo, sino también para la organización y que de esta forma el autódromo chiapaneco quede en definitiva como parte del calendario anual.

“Yo estoy muy feliz de que sea la primera vez que vaya la Súper Copa a un gran circuito, que está muy bien cuidado, y creo que es un reto para todos, inclusive para la organización porque, como sabes, la mayoría de los equipos está un poco más al centro del país y a veces la logística puede ser un reto, pero creo que estamos a la altura, y para todos los pilotos también va a ser un reto. Es la primera vez que vamos a ir a Tuxtla, estoy seguro de que no va a ser la última”, apuntó.

Finalmente, invitó a los aficionados a no perderse esta carrera, con pilotos de talla internacional y todas las amenidades que pueden disfrutar en el autódromo. “Van a ver realmente un gran espectáculo todo el tiempo, autos en pista, shows, acrobacias, de todo. No se lo pierdan, es un espectáculo único a cada plaza que vamos, de verdad que lo damos todo”, sentenció.