Evolución del precio de los boletos para los Mundiales

La Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, está cada vez más cerca de comenzar, y actualmente se vive una de las etapas más importantes para los aficionados.

Luego de darse a conocer el inicio de la primera fase de venta de entradas —la cual comenzará el miércoles 10 de septiembre— se abre una gran oportunidad para los seguidores de todo el mundo.

Con ese anuncio y la cuenta regresiva en marcha, también se han revelado los precios oficiales, los cuales han generado opiniones divididas debido al alto costo para disfrutar del torneo organizado por la FIFA.

Tercera ocasión

Así ha evolucionado el precio de los boletos en los Mundiales celebrados en México. México recibirá, por tercera ocasión, a la Copa del Mundo de la FIFA, un trofeo muy deseado por futbolistas y aficionados de todo el planeta, quienes buscan asegurar su lugar en los distintos estadios.

Con el paso de los años, los precios de las entradas han cambiado significativamente. Un ejemplo de esto es el Mundial de 1970, el primero celebrado en tierras mexicanas, donde los boletos eran sorprendentemente accesibles, con costos que iban de los 30 a los 80 pesos.

Esto permitió que muchas personas presenciaran el tercer título de “Pelé” y la histórica semifinal entre Italia y Alemania, considerada una de las mejores de todos los tiempos.

Incremento

Para el segundo Mundial en México, en 1986, los precios ya mostraban un incremento notable. Los boletos se vendían en paquetes de 13 partidos, con un precio final de 135 mil pesos de la época, equivalentes a unos 300 dólares estadounidenses.

La edición de 2026, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá, marca un punto de inflexión, al presentar un aumento de más del 2 mil por ciento respecto a los precios de 1986.