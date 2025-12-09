Examen estatal reúne a más de 40 aspirantes

La Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do (ACHTKD) concluyó el ciclo anual con el Examen Estatal de Grados 2025, que reunió a estudiantes de distintos municipios para alcanzar cintas negras de primero, segundo y cuarto Dan. El acto, organizado por el Instituto Olímpico Internacional (IOI) y encabezado por el profesor Williams de León Molina, representó el cierre académico y competitivo de un año de crecimiento para esta disciplina en la entidad.

La jornada se llevó a cabo con la presencia de 40 aspirantes: 25 candidatos a primer Dan, 14 a segundo y uno en busca del cuarto. Los evaluados llegaron desde centros de formación afiliados al IOI, entre estos Esperanzas Olímpicas, Sueños Olímpicos, Balam, Corio, San Cristóbal, Motozintla, Pegaso Motozintla, Tapachula, Comitán, Parral (Talentos Olímpicos) y Malpaso, lo que dio al encuentro un carácter estatal, en lo que fue una convivencia entre instructores, alumnos y familias.

El panel de sinodales estuvo conformado por especialistas con trayectoria destacada en el ámbito marcial. Williams de León Molina y Óscar López Roblero, ambos cintas negras 7º Dan, dirigieron la coordinación técnica, y junto a ellos evaluaron Lucía Flores López, 6º Dan, y Limer de León Molina, 5º Dan. Su trabajo se centró en revisar con estricto detalle el programa técnico establecido para este tipo de procesos.

Actividades

Durante varias horas, se desarrollaron los módulos correspondientes al examen: fundamentos básicos del arte marcial, rutinas de pateo, pasos de combate, ejercicios de defensa personal y la ejecución precisa de poomsae, que representan la esencia formativa del Tae Kwon Do tradicional. Cada etapa fue observada con atención para valorar fluidez, control corporal, potencia, postura, disciplina y dominio mental.

El profesor Williams de León Molina expresó su satisfacción por el nivel demostrado y por el compromiso de las escuelas afiliadas. Señaló que este examen “representa el esfuerzo de todo un año, en donde cada alumno llega con preparación y metas claras. La evaluación no solo mide técnica, también disciplina y constancia. En este 2025 hubo un grupo especialmente dedicado y eso nos deja muy contentos como asociación”.

Asimismo, destacó la participación de padres de familia, quienes acompañaron el proceso desde la formación diaria hasta la presentación final.

Final

Tras la evaluación, alumnos y maestros disfrutaron la tradicional cena de graduación, un espacio de convivencia que funcionó como cierre simbólico del ciclo. El evento se desarrolló en un ambiente de gala, con la presencia de delegaciones de distintos municipios y la entrega de reconocimientos a quienes cumplieron satisfactoriamente con el reto marcado por la ACHTKD.

Con este examen estatal se clausura un año intenso para el Tae Kwon Do chiapaneco, el cual continúa fortaleciendo su estructura y manteniendo una línea de trabajo unificada en todos sus centros. La asociación adelantó que en 2026 buscarán ampliar actividades formativas, competencias y capacitaciones para instructores, con el fin de seguir construyendo una base sólida para las próximas generaciones.