Examen Masters reúne a 14 aspirantes

El Examen de Cintas Negras Masters 2025 de la Asociación de Tae Kwon Do Panamericano se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas, donde catorce artemarcialistas provenientes de diversos municipios de Chiapas y del estado de Hidalgo se sometieron a una evaluación integral que puso a prueba su nivel técnico, físico y formativo. El evento reunió a instructores de amplia trayectoria que han desarrollado procesos de enseñanza en sus comunidades y que ahora dieron un paso más dentro de su formación marcial.

La evaluación estuvo encabezada por Edgar Tony Abarca Cabrera, presidente nacional de la organización, quien estuvo acompañado de los sinodales Maxwell Starling Vallejo y Jesús Raúl de la Rosa Oseguera, así como del metodólogo Víctor Manuel González Pages. Juntos conformaron el cuerpo responsable de valorar cada uno de los elementos necesarios para determinar el ascenso de grado.

Abarca Cabrera dirigió un mensaje antes de la prueba, en el que destacó el esfuerzo de los aspirantes y reconoció que alcanzar este nivel requiere disciplina y un profundo compromiso con el arte marcial. Señaló que el proceso de preparación es largo y está lleno de exigencias, pero también de aprendizajes que fortalecen la práctica del Tae Kwon Do.

Formas y combates

Los participantes realizaron ejecuciones de formas, técnicas de defensa personal, rompimiento de tablas y combates con múltiples oponentes. Cada apartado fue evaluado con detalle, debido a que el examen Masters representa uno de los filtros más rigurosos dentro de la estructura de grados. La intensidad de las pruebas puso a los aspirantes en un escenario de alto rendimiento en el que debieron mostrar control, precisión y claridad en cada movimiento.

Concluidas las etapas de evaluación, el presidente de Tae Kwon Do Panamericano reconoció la dedicación de los artemarcialistas, subrayando que el ascenso de grado no solo implica habilidad física, sino también madurez técnica y responsabilidad como representantes de la disciplina. Aseguró que el ejemplo de los nuevos grados avanzados se convierte en motivación para las generaciones más jóvenes que buscan construir un camino dentro del arte marcial.

Certificados

Entre los profesores y profesoras que lograron su ascenso se encuentran: Miriam Jael Hernández Rivera (3º Dan), Carlos Alberto González Ovando (3º Dan), Faneco Esrom Vargas Hernández (3º Dan), Roxxet León Jiménez (4º Dan), Sergio Cristóbal Cancino Monzón (4º Dan), César Alejandro Gómez Gutiérrez (4º Dan), Luis Gustavo Trejo Rodríguez (4º Dan), César Cruz Velázquez (4to Dan), Rigoberto Cruz Gómez (5to Dan), Juan Carlos Sánchez Abarca (6º Dan), Juan Pablo Arias (6º Dan), José Alfredo Custodio Alvarado (7º Dan), Felipe Zaragoza Zárate (7º Dan) y Walter Humberto Abarca Cabrera (7º Dan).

El evento dejó como balance un espacio de crecimiento para los instructores y reafirmó el compromiso de la Asociación de Tae Kwon Do Panamericano por mantener procesos de evaluación serios, formativos y orientados al fortalecimiento técnico de sus integrantes.