Éxito garantizado para Pasos de Luz

Con una participación garantizada de al menos 200 corredores fue anunciada la Carrera con Causa de 5 Kilómetros Pasos de Luz, a efectuarse el domingo 19 de abril, a partir de las 7 de la mañana, en el parque recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez.

El evento es promovido por el Sistema Educativo de Ciencias Médicas (Secim), a beneficio de Casa Hogar Penetrando la Oscuridad, y consiste en un total de tres vueltas al circuito interior del parque capitalino.

Alejandro Álvarez Hernández, a nombre del comité organizador, resaltó que el Secim siempre ha buscado sumar cada vez más personas a este tipo de proyectos deportivos con causa, y remarcó que todos los corredores ya son ganadores. “Este éxito es una victoria compartida, y agradecer a todas las personas que creyeron en este proyecto y en la universidad desde el primer día”, expresó el organizador.

Detalló que los 200 inscritos donaron alimentos no perecederos, o bien material para la higiene personal (por un monto de al menos 100 pesos para obtener su registro). Previamente tuvieron puntos de acopio en los parques del Oriente, Fundamat y Caña Hueca, donde —dijo— lograron recaudar media tonelada de insumos.

En este sentido, dio a conocer que estará abierto un punto de acopio este jueves, de 6 de la tarde a 8 de la noche, en el Instituto del Deporte, y en las instalaciones de la universidad hasta el día viernes, con la posibilidad de ampliar el cupo. Sobre la premiación, mencionó que entregarán medallas y constancias de inscripción y donación para los participantes

Por su parte, Hilda Graciela Espinosa Tercero, a nombre de Penetrando la Oscuridad, agradeció este esfuerzo que se hace para apoyarlos, resaltando que en el refugio ayudan a atender a más de cien personas en situación de calle que también merecen una vida digna y a quienes proveen desayunos, comidas y un espacio para asearse.