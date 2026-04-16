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Éxito garantizado para Pasos de Luz

Abril 16 del 2026
La carrera consiste en un total de tres vueltas al circuito interior del poliderpotivo. Cortesía
La carrera consiste en un total de tres vueltas al circuito interior del poliderpotivo. Cortesía

Con una participación garantizada de al menos 200 corredores fue anunciada la Carrera con Causa de 5 Kilómetros Pasos de Luz, a efectuarse el domingo 19 de abril, a partir de las 7 de la mañana, en el parque recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez.

El evento es promovido por el Sistema Educativo de Ciencias Médicas (Secim), a beneficio de Casa Hogar Penetrando la Oscuridad, y consiste en un total de tres vueltas al circuito interior del parque capitalino.

Alejandro Álvarez Hernández, a nombre del comité organizador, resaltó que el Secim siempre ha buscado sumar cada vez más personas a este tipo de proyectos deportivos con causa, y remarcó que todos los corredores ya son ganadores. “Este éxito es una victoria compartida, y agradecer a todas las personas que creyeron en este proyecto y en la universidad desde el primer día”, expresó el organizador.

Detalló que los 200 inscritos donaron alimentos no perecederos, o bien material para la higiene personal (por un monto de al menos 100 pesos para obtener su registro). Previamente tuvieron puntos de acopio en los parques del Oriente, Fundamat y Caña Hueca, donde —dijo— lograron recaudar media tonelada de insumos.

En este sentido, dio a conocer que estará abierto un punto de acopio este jueves, de 6 de la tarde a 8 de la noche, en el Instituto del Deporte, y en las instalaciones de la universidad hasta el día viernes, con la posibilidad de ampliar el cupo. Sobre la premiación, mencionó que entregarán medallas y constancias de inscripción y donación para los participantes

Por su parte, Hilda Graciela Espinosa Tercero, a nombre de Penetrando la Oscuridad, agradeció este esfuerzo que se hace para apoyarlos, resaltando que en el refugio ayudan a atender a más de cien personas en situación de calle que también merecen una vida digna y a quienes proveen desayunos, comidas y un espacio para asearse.

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