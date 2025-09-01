Éxito total del Campamento Estatal de TKD

Con un balance altamente positivo concluyó el Campamento Estatal de Tae Kwon Do, organizado por la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do (ACHTKD) en coordinación con el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte). Durante dos días, atletas provenientes de distintos municipios participaron en entrenamientos, topes y dinámicas de formación con los que confirmaron el crecimiento de esta disciplina en la entidad.

El evento se desarrolló bajo la dirección del profesor Fernando Borraz Ballinas, presidente de la asociación, quien asumió el compromiso de iniciar un nuevo ciclo deportivo con actividades que fortalezcan la preparación de los atletas. La concentración fue también un punto de encuentro entre escuelas y academias que respondieron al llamado de unidad, trabajando con entusiasmo en cada sesión.

El campamento se dividió en bloques que permitieron la participación de todas las categorías. Los primeros en saltar al área fueron los competidores de divisiones preinfantil, infantil y cadetes, quienes demostraron sus avances técnicos frente a la mirada de sus entrenadores y familiares. Posteriormente, los jóvenes y adultos completaron la jornada con prácticas de alto nivel, evidenciando la seriedad con la que se asume el Tae Kwon Do en Chiapas.

El campamento tuvo un momento especial debido a que contó con la presencia del artemarcialista y campeón mundial, Carlos Sansores quien estuvo al pendiente de cada uno de los atletas. Además compartió sus experiencias durante los dos días de actividades.

Además de las palabras, Sansores ofreció una breve exhibición de técnicas avanzadas, recibiendo la ovación de los presentes y generando un ambiente de inspiración entre los niños y jóvenes. Su participación se convirtió en uno de los instantes más recordados del campamento, dejando un aprendizaje que trasciende más allá de la técnica.

Por su parte, Fernando Borraz Ballinas agradeció el respaldo mostrado por academias, entrenadores y familias. “Nuestro compromiso es garantizar procesos de formación sólidos, brindar competencias de calidad y respaldar a cada atleta que porta con orgullo el uniforme. Haber contado con la presencia de Carlos Sansores es un honor y una motivación que sin duda marcará a esta nueva generación”, expresó el dirigente.

El cierre del campamento estuvo marcado por los topes en todas las categorías, enfrentamientos que permitieron medir el nivel de los exponentes estatales y al mismo tiempo detectar talentos con proyección hacia justas nacionales e internacionales. La intensidad de los duelos fue aplaudida por el público, que acompañó con entusiasmo cada combate.

El balance final fue considerado exitoso por entrenadores y padres de familia, quienes coincidieron en que la actividad no solo fortaleció el nivel técnico, sino también los valores que distinguen al Tae Kwon Do: respeto, disciplina y perseverancia.