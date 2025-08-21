Éxito total del Campeonato Fight for Glory

El Centro Deportivo Roma fue escenario del Campeonato de Muay Thai Fight for Glory, un evento que reunió a destacados atletas del sureste mexicano en una jornada llena de adrenalina y técnica. La competencia se desarrolló en dos etapas: en la mañana se efectuaron 17 combates de la categoría clase C, mientras que por la tarde se disputaron 14 peleas por cinturones de campeonato, sumando un total de 32 enfrentamientos durante toda la jornada.

Campeones

La actividad comenzó con el pesaje y chequeo médico, siguiendo los protocolos de la Federación Mexicana de Muay Thai, desde las 7:00 horas. La primera tanda de combates inició a las 11 de la mañana, finalizando alrededor de las 15:30 para la clase C. Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, los competidores en categorías junior y senior se enfrentaron en cuartetas y tercias, en busca de los codiciados cinturones de campeonato.

Entre los campeones nacionales figuraron Mateo Lazo (Tuxtla Gutiérrez), José Reyes (Comalcalco, Tabasco), Ángel García (Pachuca, Hidalgo) y Maico López (Tuxtla Gutiérrez). Por su parte, los campeones regionales fueron Daniel Chacón, Luisa Barrientos y Damian Fernández, de Villaflores, así como Itzel Popomeyá de Tuxtla Gutiérrez.

Juan Alejandro Beristáin Sánchez, presidente de la Asociación de Muay Thai y Muay Boran del Estado de Chiapas (Ammbech), expresó su agradecimiento a todos los participantes y destacó la labor de los padres de familia, quienes acompañan y apoyan a sus hijos en cada entrenamiento y competencia. Asimismo, reconoció la colaboración del contador Marco Jiménez, administrador del Centro Deportivo Roma, así como la labor de los árbitros y jueces provenientes de Ciudad de México, Veracruz y Chiapas, quienes actuaron con profesionalismo e imparcialidad.

Próxima cita

El Campeonato Fight for Glory reafirmó la consolidación del Muay Thai en la región, impulsando la práctica de los deportes de combate y fortaleciendo el talento local. Además, se aprovechó la ocasión para invitar al público y competidores al próximo evento por los Cinturones de Campeonato de la Liga del Sur de México, avalado por la Federación Mexicana de Muay Thai y la Ammbech, que se llevará a cabo el 8 de noviembre en Cintalapa, Chiapas, bajo la organización del profesor Antonio Trujillo y el doctor Alejandro Beristáin.