Éxito total en el Medio Maratón Farrera 2025

La capital chiapaneca vivió una auténtica fiesta deportiva con la realización de la cuarta edición del Medio Maratón Farrera 2025, que reunió a corredores locales, nacionales e internacionales en un evento que ya es referente del Atletismo en el sureste mexicano.

Recorrido

Con dos circuitos, uno de 10 kilómetros y otro de 21, los participantes partieron puntualmente a las 6:00 de la mañana desde las instalaciones del Grupo Farrera, emprendiendo un recorrido que los llevó hacia el poniente de la ciudad, desafiando su resistencia, estrategia y pasión por correr.

Desde el amanecer, el ambiente en la línea de salida fue inmejorable. Música, porras y el entusiasmo de los competidores marcaron el inicio de una jornada que demostró la creciente afición por el Atletismo en Chiapas. El circuito de 21 kilómetros fue el más esperado, donde los atletas de mayor nivel buscaron dejar huella. En la categoría Libre Femenil (18-39 años), Yanet Escobar López se llevó los máximos honores con un tiempo oficial de 01:21:40, seguida de Monicah Gesare Otowori (01:29:53) y Berenice Morales Roblero (01:34:22), quienes también demostraron gran nivel competitivo.

En la rama varonil de esta misma categoría, Reinaldo Pacheco Rojas impuso su calidad con un crono de 01:07:06, superando a Jorge Luis Guízar Aguilar (01:08:50) y a Zephania Kichichrik (01:15:35), en una de las llegadas más ovacionadas del evento.

Otras categorías

La categoría Máster (40-49 años) también tuvo protagonistas destacados. En femenil, Aida Zamora Diéguez se quedó con el primer lugar tras completar el recorrido en 01:41:12, escoltada por Cynthia Mazariegos Orantes y Angélica del Carmen Argüello Guillén, quienes cruzaron la meta con tiempos de 01:48:37 y 01:51:55, respectivamente. En varonil, Frank Ernesto Vázquez Ramírez mostró una preparación impecable al detener el cronómetro en 01:17:42, seguido por Óscar Javier Espinoza Hernández (01:22:54) y Alberto Fernández Coutiño (01:23:03).

En la división de Veteranos (50 años y más), el espíritu deportivo brilló con fuerza. Luisa del Carmen Ramírez Vázquez triunfó en la rama femenil con 01:47:17, mientras que en la varonil, Arturo Marroquín Calvo se llevó los aplausos al cronometrar 01:24:26, seguido muy de cerca por Estanislao Gómez Valdez (01:24:48) y Marco Antonio Carreón Acosta (01:26:12), en una disputa cerradísima que mantuvo la tensión hasta el final.

El evento de 10 kilómetros también atrajo a cientos de participantes que disfrutaron de un recorrido exigente pero emocionante, con un ambiente familiar y de camaradería que consolidó al Medio Maratón Farrera como uno de los eventos más esperados del año.

Premiación

La organización por parte de Grupo Farrera fue impecable, con puntos de hidratación bien distribuidos, asistencia médica disponible en todo momento y una logística que permitió el desarrollo fluido de la competencia. La premiación cerró con broche de oro la jornada, reconociendo a los mejores atletas y motivando a todos los presentes a seguir fomentando el deporte.

Con esta cuarta edición, el Medio Maratón Farrera reafirma su compromiso con la promoción del Atletismo y el impulso a la actividad física en Chiapas, consolidándose como una cita obligada para corredores de todas las edades y niveles.