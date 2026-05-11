Exitosa Clínica Estatal de Certificación

Con una destacada participación de entrenadores, auxiliares y formadores deportivos de distintos municipios del estado, se llevó a cabo con éxito la Clínica Estatal de Certificación para Entrenadores de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (Ademeba) Chiapas, actividad desarrollada en el Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos de Tuxtla Gutiérrez.

Durante dos intensas jornadas de trabajo, los asistentes pudieron fortalecer conocimientos relacionados con el desarrollo integral del jugador, la preparación física aplicada al Basquetbol y la planificación práctica de entrenamientos, en un evento que reunió a importantes exponentes del deporte ráfaga nacional.

La clínica contó con la presencia de Juan Alberto López Rodríguez, entrenador en jefe de la Selección Nacional U-17 Femenil, así como de Enrique López Meléndez, preparador físico de la Selección Nacional U-17 Femenil, quienes compartieron experiencias, metodologías y herramientas enfocadas en el crecimiento deportivo de atletas y entrenadores.

Capacitación

Uno de los puntos más destacados de la capacitación fue el enfoque dirigido al desarrollo del jugador por edades, tema que permitió a los participantes conocer procesos adecuados para trabajar las diferentes etapas de formación dentro del Basquetbol.

Los ponentes explicaron la importancia de adaptar las cargas físicas, ejercicios y metodologías de enseñanza dependiendo de las categorías, priorizando siempre el desarrollo técnico, físico y mental de los jugadores.

Asimismo, se abordaron temas relacionados con la preparación física integrada al juego, una metodología que busca optimizar el rendimiento deportivo sin desligar el trabajo físico de las situaciones reales de competencia dentro de la cancha.

Durante las sesiones prácticas y teóricas, los asistentes también participaron en ejercicios enfocados en la prevención de lesiones, transferencia al juego real y planificación de entrenamientos, aspectos fundamentales para mejorar el rendimiento de los equipos en competencias oficiales.

La respuesta de los entrenadores chiapanecos fue positiva a lo largo de la clínica, generándose dinámicas de interacción, intercambio de ideas y análisis sobre el panorama actual del Basquetbol formativo en el estado.

De igual forma, Ademeba Chiapas destacó la importancia de continuar impulsando este tipo de actividades académicas y de certificación, ya que permiten elevar el nivel de preparación de quienes trabajan diariamente en la formación de nuevas generaciones de jugadores.