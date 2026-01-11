Exitosa participación en el Juguetón 2026

El Juguetón 2026 llegó a la meta tras reunir 19 millones de juguetes. Para celebrar otra exitosa edición, se llevó a cabo el tradicional concierto de clausura con El Bogueto, Majo Aguilar, La Adictiva, con la presencia de directivos y pilotos de Nascar México.

El Juguetón 2026 fue todo un éxito. Después de superar la meta y recaudar más de 19 millones de juguetes, se llevó a cabo el concierto de clausura en las instalaciones de TV Azteca Ajusco. No podía faltar Jorge Garralda, creador del evento altruista, además de Jimmy Morales, director de Nascar México.

Con 30 años llenando de ilusión los corazones de los más pequeños, Juguetón es una campaña dedicada a la colecta y donación de juguetes para niñas y niños que viven en situación vulnerable. En esta ocasión recaudó millones de juguetes que se entregaron el Día de Reyes.

“La sonrisa de un niño es un símbolo universal de alegría, inocencia y pureza, una expresión que ilumina, contagia y transmite bienestar, amor y confianza, reflejando un estado de felicidad genuina y siendo una herramienta poderosa para el desarrollo emocional y social. Eso es lo que provocó el Juguetón que organizan desde hace muchos años Jorge Garralda y TV Azteca”, dijo Morales.

Se llevó a cabo también la Carrera Juguetón 2026, con distancias de 3, 5 o 10 km, en el emblemático Paseo de la Reforma, como parte de una causa que ha iluminado miles de hogares. En la justa participó el campeón de Trucks Series 2025, Gerardo “Chispa” Rodríguez

También estuvo contribuyendo a esta labor social el piloto de Nascar México Rubén Rovelo.