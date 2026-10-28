Exitosa segunda copa de la Chiapas Aquatics

Con la participación de 290 sirenas y tritones, se celebró con éxito la segunda edición de la Copa Chiapas de Natación Curso Corto 2026, certamen que tuvo como lugar en la alberca del Centro de Entrenamiento del club deportivo El Delfín, en Tuxtla Gutiérrez.

El torneo, avalado por la Asociación Deportiva de Natación y Natación en Aguas Abiertas, reunió a representantes de 13 clubes y escuelas de Natación de diferentes municipios de Chiapas, quienes compitieron en distintas pruebas y categorías.

El evento formó parte del proceso selectivo para el Campeonato Nacional de Natación, programado para diciembre en el estado de Nuevo León.

El Delfín lideró clasificación

En la puntuación general por equipos, El Delfín finalizó en la primera posición con 2,198 puntos, seguido de Acuática Master Center, que acumuló 1,547 unidades, mientras que Axolotes completó el podio con 1,082.

El cuarto puesto correspondió al Club Janitzio, con 863 puntos, y el quinto fue para Pingüinos de San Cristóbal, con 491 unidades. También participaron People Sports Comitán, Indetux, Lagartos Gogo Sport Ocosingo, Piscis de Tapachula, Sairyon Swim Team, Mantarrayas, Deltashark Swimming Club y Aqua Shark Huixtla.

Dieciocho con marcas tope

Entre lo más relevante del certamen, 18 atletas consiguieron las marcas tope del proceso selectivo. El Delfín de Chiapas aportó siete exponentes: Tadeo Bustillos Sánchez, Ian de la Rosa Cruz, Maximiliano Domínguez García, Valentina Escobar Cuesta, Evann Andrés Pérez López, Ariadna Sarmiento Monzón y Quiana Tovilla Santiago.

Por Axolotes lo lograron Pablo Andrés Alfaro Rodríguez, José Alejandro Cruz Ruiz, Ximena Garay Solís, Kevin Yahel Gómez López, Ana Karina Jiménez Tevera y Alan Fernando Monzón Astudillo.

Acuática Master Center estuvo presente con cinco nadadores: Camila Guadalupe Campos Villafuerte, Anna Kristel Cisneros Iturbe, Renatta Palacios Martínez, Johann Poumián Gordillo y Kaori Yáñez Espinosa.