Exitoso cierre de la 2ª edición

La segunda edición de la Copa Fut 7 Jaguar 2025 concluyó con un ambiente vibrante y una participación masiva que reafirmó el crecimiento del Futbol 7 en categorías infantiles y juveniles en Chiapas. Del 15 al 17 de noviembre, el certamen reunió a escuadras de distintos sectores de la capital, todas con el objetivo de conquistar uno de los títulos más llamativos del cierre de año.

El torneo se desarrolló en tres sedes estratégicas: las instalaciones de Ultra Sport, la cancha de Fundamat y el complejo de Cefor Campestre. Cada espacio albergó una buena cantidad de encuentros, donde se observó entusiasmo desde los primeros duelos, lo que confirmó el interés generado por la convocatoria.

Las actividades arrancaron el viernes 15 con los duelos de apertura y, posteriormente, con una ceremonia inaugural que reflejó el peso que ha alcanzado el evento. El director general y fundador de la Copa, Geovani Abadía Hau, encabezó el protocolo acompañado de personalidades estatales como Mauro Chávez Lastra, director de Cultura Física del Indeporte. El acto oficial fue recibido con aplausos por padres de familia, entrenadores y jugadores, quienes abarrotaron las gradas.

El domingo 16 se disputaron las jornadas dos y tres, donde cada equipo peleó por mantenerse con vida en la etapa de grupos. El lunes 17 quedó reservado para las semifinales y finales, una jornada larga que reunió a los mejores cuadros de las seis divisiones en disputa. Los partidos decisivos estuvieron marcados por el dinamismo, la entrega y el talento de las jóvenes promesas del Futbol 7.

Al término de cada final se llevó a cabo la premiación correspondiente. Geovani Abadía, junto con patrocinadores del torneo, entregaron trofeos de campeón y subcampeón, además de medallas, reconocimientos al goleador de cada categoría y distinciones al mejor guardameta.

Campeones

La categoría Infantil Menor tuvo como monarca a CEFOR Campestre, mientras que Conejos Tuxtla FC ocupó el segundo lugar. Los premios individuales fueron para Matías Jiménez como portero destacado y para Thiago Mateo, de Fénix FC, como el máximo anotador. En Niños Héroes, Fénix FC se quedó con el campeonato tras vencer a León Filial Tuxtla. Carlos Pineda (León Filial Tuxtla) fue elegido mejor portero y Romario Escobar, de CEFOR Campestre, resultó el goleador.

En la Infantil Mayor, Bucanero FC levantó el título al imponerse en un duelo muy reñido a León Filial Tuxtla. Bryan Molina fue distinguido como el mejor arquero del torneo, mientras que Edgar Vázquez e Iker Morales, ambos de León Filial Tuxtla, compartieron el liderato de goleo.

Dentro de las categorías, la Juvenil A coronó a Sporting Tuxtla, que superó a La Bandita FC en la final. Las distinciones individuales también quedaron en manos del equipo campeón: Jesús Rasgado como arquero sobresaliente y Oliver Sánchez Pérez como el principal referente ofensivo. En Sub 15, La Bandita FC se impuso a Galácticos FC, con Bryan Cruz como guardián destacado y Cristófer Farid Pérez, de Zorros Diremat FC, como goleador de la división.

El evento cerró con la final de la categoría Sub 17, donde Sobrados FC obtuvo el campeonato tras vencer a AD FC, en un encuentro que puso punto final a una edición llena de competitividad.