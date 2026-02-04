Exitoso torneo La Candelaria 2026

Juan Moreno Guzmán, originario de Palenque, se coronó campeón de la categoría libre del Torneo de Ajedrez La Candelaria 2026, efectuado en Cintalapa, evento que reunió a 54 ajedrecistas provenientes de siete municipios de Chiapas y que se distinguió por su alto nivel competitivo y un ambiente de sana convivencia deportiva.

El maestro José Carlos Morales Gómez, representante de esta disciplina para la Asociación del Deporte Escolar de Chiapas (Adech), resaltó que el torneo fue organizado por Antonia Dariam Tamez Estrada, representante del Club de Ajedrez Capablanca, en coordinación con el Comité de Feria de Candelaria (Cofecan) y la casa de la cultura de Cintalapa.

“La competencia se desarrolló en un ambiente de camaradería, respeto y estrategia, fortaleciendo los lazos entre los ajedrecistas de la región”, indicó.

En tres categorías

Informó que las partidas se jugaron bajo el sistema suizo a cinco rondas, con un ritmo de 10 minutos más 3 segundos de incremento por jugador, y al término del certamen, en la categoría libre, resultó campeón Juan Moreno Guzmán; el segundo lugar lo obtuvo Erick Aguilar Torres, de Cintalapa, y el tercero fue para Jesús Alejandro Sánchez Ramírez, de Tuxtla Gutiérrez.

En la división juvenil, el primer puesto correspondió a Marco Antonio Torres Cabeza de Vaca, representante del municipio sede, en tanto que Gabriel Garrido Tipacamú, de Chiapa de Corzo, se quedó con el segundo, y el tercero lo ocupó Jorge Daniel Vidal, de Emiliano Zapata.

Por su parte, en la infantil, el primer se lo adjudicó Francisco Cortez Herrera, de Ocozocoautla; el segundo sitio lo consiguió Christian Alessandro Hernández Girón, también de Ocozocoautla, mientras que el tercero fue para Dixber Yassir de la Cruz Romero, de Cintalapa.

Al finalizar las acciones, Antonia Dariam Tamez Estrada encabezó la ceremonia de premiación en la que se entregaron premios de mil, 500 y 250 pesos, del primero al tercer puesto de cada categoría.

La promotora destacó que el torneo se consolidó como un espacio clave para fomentar la práctica del Ajedrez y promover la sana competencia entre los municipios. Asimismo, anunció que se tiene previsto iniciar en Cintalapa el proceso rumbo a la Olimpiada Nacional Conade, con miras a formar parte de la contienda estatal.