Expectación y solidaridad rumbo al desafío

Las horas previas al Medio Maratón Farrera en Chiapas, edición 90º aniversario, transcurrieron con sentimientos especiales para los corredores y organizadores, que además de tener en sus manos por primera vez el “jersey” conmemorativo de esta cuarta edición, siguieron sumando a una noble causa.

La comunidad “runner” cumplió el sábado con el requisito de acudir a la entrega de kits en el Hotel Holiday Inn de Tuxtla Gutiérrez, lugar en el que estuvo también el “stand” de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Chiapas, organización que este año será beneficiada con un porcentaje de lo recaudado mediante las inscripciones.

El mismo sábado se vieron muestras de solidaridad, ya que recibieron numerosos donativos en especie como pañales y toallas húmedas por parte de algunos inscritos que atendieron a este llano.

Asimismo, Amanc instaló módulos especiales para la recolección de taparroscas, botellas PET y latas de aluminio, que también son un medio para obtener recursos a través del reciclaje.

Por si fuera poco, muchos de los corredores aceptaron sumarse a la aportación periódica de donativos, en tanto que otros depositaron monedas y billetes en urnas que fueron instaladas en los salones del hotel capitalino.

Fiesta deportiva previa

Grupo Farrera, por medio de sus diferentes marcas automotrices, división turismo e inmobiliaria, puso un ambiente especial en la entrega de kits, amenizando con música y dinámicas para entregar “souvenirs” a los asistentes.

Además, el comité organizador instaló una sección especial en la que se ofertaron productos útiles para quienes practican el “running”, medicamentos y otros servicios como masajes deportivos precompetitivos.

Después de la entrega de kits, ya solo queda el momento más esperado con el domingo de carrera, por lo que invitaron a los participantes a darse cita desde las 5:30 de la mañana para poder completar un calentamiento previo a la salida marcada para las 6 en punto.