El expeleador de la UFC Marco Antonio “Psycho” Beltrán y el experimentado Luis “El Dragón” Cerón ofrecerán seminario de Artes Marciales Mixtas (MMA) el próximo 28 de noviembre, en las instalaciones de la Extreme Fight Academy (EFA ), bajo la dirección del maestro Adán Castillejos Gallegos.

Experiencia internacional

Beltrán, quien es originario de la Ciudad de México y formado deportivamente en Morelia, Michoacán, es ampliamente reconocido por haber participado en la primera temporada de “The Ultimate Fighter: Latinoamérica”, “reality show” que le abrió las puertas de UFC, considerada como la organización más importante del mundo en el MMA.

En su paso por esta liga profesional consiguió tres victorias, incluida una frente al ecuatoriano Marlon “Chito” Vera, uno de los peleadores de más renombre en el continente.

Posteriormente, conquistó el campeonato de peso gallo de LUX Fight League de México y también cuenta con cinturón negro en Jiu Jitsu brasileño (BJJ).

Acompaña “El Dragón”

Por su parte, Luis Cerón, originario de Veracruz y que se desarrolló profesionalmente en Chiapas, ha competido en organizaciones como Jungle Fight de Brasil, Porto Fight Club de Portugal, Budo Sento Championship, 4FOUR de España y Mexican Fight League.

En marzo de 2023 conquistó el campeonato internacional de peso gallo de Supreme Fight Night tras derrotar por nocaut técnico a Luis Antonio “La Bestia” Piñango, en Tuxtla Gutiérrez, entre otras peleas con las que ha puesto en alto el nombre de Chiapas.

Inscripciones

La participación de ambos peleadores permitirá a los artemarcialistas acceder a técnicas de disciplinas como Boxeo, Striking, Grappling y Jiu-Jitsu Brasileño, que ambos gladiadores han aplicado en sus peleas profesionales de MMA.

La Extreme Fight Academy mantiene abiertas las inscripciones para este encuentro de alto nivel, como parte de sus actividades de capacitación y desarrollo de las Artes Marciales en Chiapas, que vienen promoviendo desde hace más de tres décadas.

El seminario tendrá lugar en las instalaciones ubicadas en Circunvalación Tapachula 216, esquina con 14ª Poniente, colonia Moctezuma, en Tuxtla Gutiérrez.

Los interesados pueden pedir informes sobre horarios, costos e inscripciones comunicándose al 9611492995, mediante llamada o Whatsapp, directamente con el maestro Adán Castillejos Gallegos.