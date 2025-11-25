Explosión de talento en Chiapa de Corzo

Aunque el Medio Maratón Internacional Chiapas 2025 tuvo como sede principal la capital del estado, una de las competencias que más llamaron la atención se vivió fuera del circuito tradicional.

La prueba de los 5 kilómetros, efectuada en Chiapa de Corzo, brilló con luz propia al convertirse en la carrera más explosiva, competitiva y colorida de toda la jornada atlética del fin de semana. Con un total de 180 participantes, la distancia corta ofreció un espectáculo vibrante, lleno de velocidad, estrategia y un gran ambiente comunitario.

Desde muy temprano, las calles del emblemático Pueblo Mágico se llenaron de familias, visitantes y grupos de corredores que abarrotaron el circuito para apoyar a las y los atletas. Aunque el Medio Maratón acaparó los reflectores en la capital, los 5 km lograron atrapar la atención del público por la intensidad de cada uno de los duelos.

El trayecto, más compacto y rápido, permitió ver cierres agresivos y cambios de ritmo constantes que definieron una de las pruebas más emocionantes de la edición 2025.

Varonil

En la rama varonil, el protagonismo absoluto fue para Javier Alonso de la Cruz, quien demostró potencia y control en cada metro del recorrido. Con un paso firme y un dominio evidente desde el primer kilómetro, cruzó la meta en 14:58, tiempo que lo convirtió en el campeón indiscutible de la distancia.

Sin embargo, la contienda por los lugares de honor no se quedó atrás. Bryan Vázquez mantuvo una estrategia precisa, acelerando en los momentos clave para asegurar el segundo sitio con 15:08. En el tercer puesto apareció Daniel Zúñiga, corredor que se mantuvo en la pelea durante toda la ruta y cerró de manera inteligente para quedarse con el último lugar del podio.

Femenil

La rama femenil también entregó una batalla de gran nivel. Con una carrera solvente y un ritmo uniforme, Nataly Selinne Toalá se coronó campeona al detener el cronómetro en 19:02, tiempo que reafirmó su calidad y su constancia en pruebas de velocidad. El segundo lugar fue para Dareka Pantoja, quien protagonizó uno de los cierres más intensos de la jornada y finalizó con 19:17. Karla Escobar completó el podio con un registro de 19:27, luego de sostener un avance firme durante todo el circuito.

Aunque se trató de la prueba de menor distancia dentro del programa oficial, los 5 kilómetros fueron de los segmentos más ovacionados del fin de semana. La mezcla de atletas experimentados, talentos juveniles y corredores recreativos hizo del evento una fiesta deportiva que fortaleció el espíritu competitivo del Medio Maratón Internacional Chiapas. Además, el ambiente de Chiapa de Corzo —con sus calles llenas de color, música y porras espontáneas— aportó una energía única que elevó el ánimo de todas y todos los participantes.

La edición 2025 dejó claro que los 5 km son una distancia clave para el desarrollo del Atletismo estatal, no solo por el nivel mostrado, sino por la respuesta masiva de la comunidad. Con resultados contundentes y un ambiente inigualable, la competencia se consolidó como una de las más emocionantes del año y reafirmó la importancia de seguir impulsando eventos que acerquen al público a este deporte en crecimiento.