Explosiva semana 2 en la OEFA Chiapas

La segunda semana de la Temporada Infantil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas estuvo marcada por la intensidad y la explosión ofensiva de varias escuadras, con encuentros disputados en los emparrillados de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.

En la categoría peewee, Atlas mostró contundencia y se impuso por marcador de 36 puntos a 12 sobre sus similar de Guerreros. Mientras que Osos de Chiapas fue protagonista y sumó un valioso triunfo como visitante al vencer por 32-14 a Tuzas Real del Bosque.

El duelo más llamativo lo protagonizó Borregos del Tec Chiapas, que consolidó su ofensiva al derrotar por arrollador “score” de 50 puntos contra 22 al cuadro Pretorianos, dejando claro que es uno de los equipos a seguir en la temporada.

Touchdowns en potrillos

En lo que se refiere a la categoría potrillos, el conjunto de Osos de Chiapas reafirmó su alto nivel y su tradición ganadora con una victoria de 32-12 frente a Tuzas Real del Bosque, en tanto que Búhos de San Cristóbal debutó con autoridad en la Temporada 2026 al superar por paliza de 44 a 6 a la escuadra de Guerreros.

Tras dar a conocer estos resultados, la OEFA Chiapas destacó que la temporada sigue creciendo en calidad e intensidad, con equipos que buscan adueñarse desde ahora en los puestos más altos de la clasificación, de cara a la postemporada, y así mantener vivas sus aspiraciones en un certamen cada vez más competitivo, con varios clubes levantando la mano para ser contendientes al título.