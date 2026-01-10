Explosiva temporada 2026 en los tableros

Luego del receso de fin de año, la acción está de regreso al tablero de los 64 escaques con al menos 80 torneos que contarán con el aval de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac) y de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac).

Edén López Martínez, vicepresidente de la Aaechac, organismo rector del deporte ciencia en Chiapas, dio a conocer el programa anual, destacando las sedes de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, Las Margaritas y Suchiapa como las que más actividad albergarán este 2026.

Cinco eventos grandes

Aunque no se han dado a conocer las respectivas convocatoria, ya hay cinco competencias especialmente marcadas en el calendario oficial. La primera será el III Campeonato de Ajedrez Rápido, válido para para “rating” de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y promovido por la Liga de Ajedrez Tuchtlán de esta capital, para el 15 de marzo.

Menos de una semana después figura una actividad que seguramente atraerá la presencia de grandes maestros: la Gran Copa Chiapas Jaguar. El certamen contará con una bolsa de premiación de 200 mil pesos y es organizado por la Aaechac, con fecha pactada para el 21 de marzo.

El tercer evento de gran realce es el Torneo Romey Díaz In Memoriam, también reportado para “rating” de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y organizado por la la Liga de Ajedrez Tuchtlán, a efectuarse el 2 de mayo.

Para los días 25 y 26 de julio, la misma agrupación llevará a cabo el prestigiado 4º Torneo de Ajedrez Élite en la capital, en el cual solo se puede participar por invitación directa de la organización, lo que garantiza la presencia de los mejores ajedrecistas de Chiapas, sin distinción de edad o género, compitiendo además para mejorar su Elo internacional.

El último gran evento del año en Chiapas será el 39º Torneo Don Juan Zamora Velázquez, promovido por el Club de Ajedrez El Orbe de Tapachula y que también será válido para “rating de la FIDE”. Está programado para los días 27, 28 y 29 de noviembre.

Arrancan con el de Afiliación

Al margen de los grandes certámenes, la actividad será constante en este mes de enero, con el Torneo de Afiliación 2026, que será replicado en diferentes municipios del estado a través de los clubes afiliados a la Aaechac, con el objetivo de promover una mayor participación en campeonatos oficiales.

El inicio de ciclo contempla además otros tres eventos: el Torneo Rápido Bachajón (10 de enero), el Torneo El Parachico Pensante, de Chiapa de Corzo (24 de enero), y el Aniversario del Club Las Dos Torres, de Tapachula (31 de enero).

Para el siguiente mes se contemplan otros atractivos torneos como el arranque de la Liga Comiteca de Ajedrez del Club Bobby Fischer (7 de febrero), el 7º Campeonato por Equipos en Tuxtla Gutiérrez (8 de febrero), el III Torneo de la Amistad (14 de febrero), en distintos municipios, así como el inicio del Torneo de Apertura 2026 (21 de febrero), en Tuxtla y Tapachula.

Más eventos en el año

Otros campeonatos temáticos para el resto del año a destacar son el Torneo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el 12º Aniversario del Club de Ajedrez Infantil de Chiapas, A. C. (22 de marzo), el III Torneo del Día del Niño (25 de abril), el Torneo de Ajedrez Unicach (17 ed mayo), el Torneo Bulmaro Narcís Cancino In Memoriam (14 de junio), el 10º Campeonato Amateur de Suchiapa (28 de junio), el Torneo Stephany 2026 en Tapachula (1 y 2 de agosto), el Torneo Santa Cecilia de Las Margaritas (15 de noviembre) y el 17º Torneo Abierto Surimbo del Club Carlos Torre (6 de diciembre).