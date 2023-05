F4 promete emoción y velocidad en Querétaro

Se avecina un nuevo compromiso para el leonés Arturo “Artie” Flores, y será nuevamente en nuestro, país durante la visita de la F4 Nacam Championship al autódromo Querétaro, este sábado 20 y el domingo 21 de mayo.

Tomando el volante del monoplaza marcado con el número 22 de Flexi-Cancún, y con el apoyo del RAM Racing, Flores deberá enfrentar triple “hit” de 30 minutos de duración cada uno, teniendo su sesión de calificación este sábado, y ese mismo día por la tarde enfrentará la primera competencia.

El día domingo, el volante guanajuatense tendrá los dos últimos asaltos del fin de semana, arrancando en punto de las 10 de la mañana, con el podio como el objetivo principal para quien ya ha tenido la victoria de la categoría que forma parte del programa de desarrollo de jóvenes pilotos, en su salto del kartismo a los monoplazas.

“Siempre es motivante el tener un nuevo compromiso por delante. Sinceramente me siento contento y preparado para volver a subirme al auto y tener una nueva oportunidad de estar en la pista con la F4 mexicana”, declaró. “El objetivo claramente es pelear por el podio. Para ello he trabajado, y tengo detrás de mí a un equipo como el RAM Racing que seguramente me dará el auto para conseguirlo”.

Será este 20 y el 21 de mayo cuando Arturo “Artie” Flores tenga su segundo compromiso del año en la F4 Nacam Championship, con el autódromo Querétaro como la sede en donde querrá tener su revancha y subir al pódium de ganadores, luego del Top 5 logrado en el mes de abril en este mismo escenario.