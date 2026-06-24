Fabricio Escobar destaca como goleador

El talento chiapaneco continúa brillando fuera de las fronteras del país. Fabricio Escobar Andrade, futbolista originario de Tuxtla Gutiérrez, se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la Copa Atlético de Madrid, torneo internacional que se celebra en España y que reúne a importantes academias y clubes formativos de distintos países.

El jugador, que actualmente forma parte de las Fuerzas Básicas del Atlético de San Luis, marcha como líder de goleo de la competencia con siete anotaciones en apenas tres duelos disputados, promediando 2.33 goles por partido, una cifra que refleja el gran momento futbolístico que atraviesa.

Jugador clave

Escobar Andrade se encuentra viviendo una experiencia internacional junto al conjunto potosino, institución en la que cumple ya dos torneos dentro de sus categorías formativas. Desde su llegada al club ha mostrado una importante evolución en su desarrollo deportivo, situación que hoy le permite sobresalir en uno de los escaparates juveniles más importantes de Europa.

La tabla de goleadores lo coloca por encima de jugadores de clubes como Atlético Paranaense de Brasil, Donatello Calcio Udine de Italia, Escuela Futbol Ciudad de Getafe y C.D. Barajas de España, lo que resalta aún más el mérito conseguido por el futbolista chiapaneco.

Además de liderar el departamento ofensivo, Fabricio ha sido pieza fundamental para que el Atlético de San Luis mantenga protagonismo dentro del certamen. Su capacidad para encontrar espacios, definir frente al arco y aparecer en momentos clave ha sido determinante en el rendimiento de su equipo durante la fase inicial del campeonato.

Para el Futbol chiapaneco, la actuación de Escobar representa una muestra del potencial que existe en la entidad y del trabajo que hacen las academias y procesos de formación que impulsan el crecimiento de jóvenes talentos. Su desempeño en territorio español también sirve de inspiración para nuevas generaciones que buscan abrirse camino en el balompié profesional.

Con varios encuentros todavía por disputarse en la Copa Atlético de Madrid, Fabricio Escobar tendrá la oportunidad de incrementar su cuota goleadora y continuar dejando en alto el Futbol mexicano en una competencia de carácter internacional.