Falla eléctrica frustra a José Luis Ramírez

El piloto lamentó que las condiciones de la carrera le impidieran tener un mejor desempeño en la pista. Cortesía

El Dorado Speedway resultó una aduana complicada para el piloto capitalino José Luis Ramírez, quien se vio afectado por una falla eléctrica, justo cuando se disponía a buscar el grupo delantero y pelear por la bandera a cuadros.

La cita chihuahuense fue caótica en todo sentido. La noche no perdonó a los competidores y la bandera roja ondeó en el óvalo para detener la competencia debido a la incesante lluvia que se presentó. En cierto momento se pensó en regresar a la actividad, pero la precipitación pluvial no cedió y la organización determinó que al día siguiente se reanudarían las acciones.

La pausa no ayudó al equipo Ramírez Racing, y aunque en teoría el auto 08 con la piel de Prestoflam, lucía poderoso, los demonios de la pista hicieron de las suyas y se presentó una falla eléctrica a pocas vueltas de reiniciar la competencia, teniendo que entrar a los “pits”, para no volver a salir.

“Fue frustrante, en esta ocasión Chihuahua no quiso vernos lucir. Primero fue la bandera roja que cortó nuestro ritmo, y al día siguiente, cuando estábamos por atacar a los punteros el auto falló, desgraciadamente el sistema eléctrico no resistió y nos obligó a retirarnos. Es una lástima por todo el trabajo previo, pero eso no nos desanima, ahora vamos a la siguiente fecha que será en Querétaro, donde ya hemos ganado y estamos convencidos de que tendremos un mejor resultado allá”, dijo José Luis Ramírez.

José Luis y todo el equipo ahora se enfocan en conseguir un buen resultado en Querétaro, donde el año pasado obtuvieron una victoria y regularmente son protagonistas.