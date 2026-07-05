Falla mecánica frena impulso de Quiroga

Un problema en la caja de velocidades impidió a Germán Quiroga alcanzar el resultado esperado en la sexta fecha de Nascar México Series 2026, disputada en el óvalo del autódromo de Querétaro.

El conductor del auto número 69 avanzaba con posibilidades de ingresar al Top 10 cuando la rotura de un tornillo en la transmisión lo obligó a detenerse. Su equipo hizo las reparaciones necesarias para regresar a la pista, aunque para entonces ya había perdido varias posiciones.

Quiroga concluyó la competencia en el lugar 27, después de cruzar el “stage” —programado en la vuelta 65— en la posición 15. El capitalino reconoció que la temporada ha sido complicada debido a distintas circunstancias que han limitado sus resultados.

De cara a la segunda mitad del calendario, el tricampeón señaló que aprovechará las próximas semanas para trabajar en la preparación del automóvil y corregir detalles antes de las fechas decisivas.

El piloto considera que las dos siguientes competencias serán determinantes para sumar los puntos necesarios y mantener sus posibilidades de avanzar al Chase, fase en la que se definirá el campeonato.

La séptima fecha de Nascar México Series 2026 se disputará el 2 de agosto en San Luis Potosí.