Fallece el beisbolista Serafín Salinas Martínez

La Liga Municipal de Beisbol de Pijijiapan declaró luto en el deporte ante el fallecimiento del reconocido pelotero Serafín Salinas Martínez, integrante del equipo Novatos de Colima.

“Managers”, jugadores y amantes a este deporte fueron sorprendidos con la noticia de la pérdida de un gran pelotero, originario de la Ranchería Colima, del municipio de Pijijiapan. La liga emitió un comunicado expresando sus condolencias y deseando pronta resignación a los familiares del jugador de 42 años, a su esposa Yadira Montes, a sus hijos Axel de Jesús e Ivana Salinas Montes y a sus ?padres Vicente Salinas y Beatriz Martínez.