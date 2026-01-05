Fallece Guzmán, formador de campeones

El deporte chiapaneco se encuentra de luto tras el fallecimiento del maestro Cristóbal Guillermo Guzmán Grajales (25 de junio de 1958-3 de enero de 2026), destacado entrenador de Natación y Triatlón, originario de Villaflores, quien partió a su último viaje a consecuencia de una enfermedad que venía padeciendo tiempo atrás.

Egresado de la Universidad de Guadalajara como Licenciado en Educación Física y Deporte (LEFD), Guzmán Grajales contó con avales de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de la Federación Mexicana de Natación (FMN) y de la Asociación de Natación del Estado de Chiapas, contando con una sólida trayectoria dedicada a la formación deportiva y humana de múltiples generaciones.

Experiencia y prestigio

A lo largo de su carrera fue entrenador en equipos representativos en diversos estados del país. Trabajó con la Selección Chivas en Natación y Basquetbol (1996–2001), a la Selección Jalisco de Natación (1999–2010), a la Selección Baja en Natación y Triatlón (2010–2014), a la Selección Puebla de Natación (2014–2016) y a la Selección de Natación de la Universidad del Valle de Atemajac (2016–2017).

Su experiencia y prestigio lo llevaron a ser integrante del equipo técnico nacional para las Olimpiadas de Beijing y Londres.

En 2018 fundó el equipo Acuática Villaflores, proyecto deportivo con el que se alcanzaron campeonatos y numerosas medallas, consolidando un semillero de atletas y plataforma de proyección para deportistas de la región.

Quienes lo conocieron recuerdan al “coach Cris” como un gran ser humano, consejero cercano y formador integral. Su dedicación cambió la vida de muchas familias y llevó a sus atletas a ocupar los pódiums en diferentes competencias de prestigio.