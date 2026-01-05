﻿﻿
Fallece Guzmán, formador de campeones

Enero 05 del 2026
Cristóbal Guzmán Grajales durante una sesión de entrenamiento, compartiendo su experiencia con jóvenes nadadores. Cortesía
El deporte chiapaneco se encuentra de luto tras el fallecimiento del maestro Cristóbal Guillermo Guzmán Grajales (25 de junio de 1958-3 de enero de 2026), destacado entrenador de Natación y Triatlón, originario de Villaflores, quien partió a su último viaje a consecuencia de una enfermedad que venía padeciendo tiempo atrás.

Egresado de la Universidad de Guadalajara como Licenciado en Educación Física y Deporte (LEFD), Guzmán Grajales contó con avales de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de la Federación Mexicana de Natación (FMN) y de la Asociación de Natación del Estado de Chiapas, contando con una sólida trayectoria dedicada a la formación deportiva y humana de múltiples generaciones.

Experiencia y prestigio

A lo largo de su carrera fue entrenador en equipos representativos en diversos estados del país. Trabajó con la Selección Chivas en Natación y Basquetbol (1996–2001), a la Selección Jalisco de Natación (1999–2010), a la Selección Baja en Natación y Triatlón (2010–2014), a la Selección Puebla de Natación (2014–2016) y a la Selección de Natación de la Universidad del Valle de Atemajac (2016–2017).

Su experiencia y prestigio lo llevaron a ser integrante del equipo técnico nacional para las Olimpiadas de Beijing y Londres.

En 2018 fundó el equipo Acuática Villaflores, proyecto deportivo con el que se alcanzaron campeonatos y numerosas medallas, consolidando un semillero de atletas y plataforma de proyección para deportistas de la región.

Quienes lo conocieron recuerdan al “coach Cris” como un gran ser humano, consejero cercano y formador integral. Su dedicación cambió la vida de muchas familias y llevó a sus atletas a ocupar los pódiums en diferentes competencias de prestigio.

