Familia Adlers conquista el liderato 2026

Las emociones continúan en el III Campeonato de Copa Deportycosas, organizado por la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA). Los equipos comienzan a perfilarse como contendientes al título luego de disputar las primeras jornadas del torneo femenil.

En el grupo A, Adlers se mantiene como líder absoluto al sumar dos victorias en igual número de encuentros para acumular seis unidades, colocándose en la cima de la clasificación gracias a su paso perfecto.

La segunda posición corresponde a Vulnerables, que también permanece invicto con dos triunfos, aunque registra cinco puntos. Más abajo aparecen Odiseas con cuatro, seguido por Panteras A y Felinas, ambos con tres, mientras que Medusas ocupa el sexto sitio con dos.

Los de abajo

Real Chiapas A ha conseguido un punto tras dos juegos, en tanto que Freyas y Místico VC no han logrado sumar, aunque ambos conjuntos todavía tienen duelos pendientes para mejorar su posición dentro del sector.

Por su parte, el grupo B tiene como amplio dominador a Club Adlers, escuadra que ha ganado sus tres compromisos para mantenerse con paso perfecto y nueve unidades, consolidándose como el principal candidato para avanzar a la siguiente fase.

Leonas-Transportes ocupa el segundo lugar con seis punto, producto de dos victorias, mientras que Cinalex marcha tercero con tres. Aztecas y ADN Stormins también registran tres, aunque con menor cantidad de partidos disputados.

Fénix Chapultepec se mantiene en zona media con tres unidades, después de tres jornadas, en tanto que Panteras B, Wuakanda y Real Chiapas B buscarán reaccionar en las siguientes fechas tras no conseguir puntos hasta el momento.

Duelos

El certamen continúa ofreciendo encuentros de gran intensidad y un importante nivel competitivo entre los equipos participantes, reflejando el crecimiento que ha tenido el Voleibol femenil en Tuxtla Gutiérrez y la constante participación de clubes que buscan consolidarse en la liga municipal.

Con varias jornadas aún por disputarse, la lucha por los primeros puestos apenas comienza y se espera que la competencia se intensifique conforme avance el campeonato, en el que cada punto será determinante para asegurar un lugar en la fase final.