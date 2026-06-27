Familia FC comanda la primera división

Una de las temporadas más cerradas de los últimos tiempos se desarrolla en la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, con el cuadro de Familia FC dominando la clasificación general al cabo de nueve jornadas disputadas.

La directiva del popular campeonato capitalino, que preside Luis Gordillo Domínguez, dio a conocer las estadísticas generales del torneo liguero, con el conjunto de Familia FC instalado en la cima general con 17 puntos, gracias a sus cinco victorias, a cambios de dos empates e igual número de derrotas.

Muy de cerca lo persiguen dos clubes: Coratux FC y Deportivo San Francisco, en segundo y tercero del escalafón, aunque igualados en 16 unidades, mientras que Deportivo Modelo se ubica a solo 3 puntos de distancia del líder, con 14 unidades.

De mitad de tabla para abajo se encuentran hasta el momento las oncenas de Croco FC (11 puntos), Plásticos Pablín (7), Deportivo IMZZ (6) y DC United (5), del quinto al octavo lugar.

Contraste en Copa

En el campeonato alterno de Copa, los líderes cambian, toda vez que Deportivo Modelo figura en la cima de la clasificación con 16 puntos y diferencia de +11 goles, superando por este último criterio a Croco FC, que ocupa el segundo puesto con las mismas unidades, pero diferencia de +6. Al respecto, es oportuno mencionar que de este torneo se ha jugado hasta la fecha nueve, pero los dos primeros tienen un partido pendiente.

En la tercera posición está el equipo de Coratux FC, que cuenta con 14 unidades, seguido en cuarto lugar por DC United, con 12. Del quinto al octavo casillero aparecen los conjuntos de Familia FC (11 puntos), Deportivo San Francisco (9), Deportivo IMZZ (9) y Plásticos Pablín (6).

Talentos Better domina en segunda

En lo que respecta a la categoría de plata, Talentos Better es el líder absoluto del campeonato de Liga luego de nueve jornadas celebradas, en las que acumula siete victorias, a cambio de dos caídas. Lo sigue a la distancia en el segundo sitio el cuadro de Guerreros D’ Tadeo con 15 unidades, aunque con un partido pendiente, mientras que Terkoz FC es tercero del escalafón con 13 puntos y un par de encuentros pendientes.

Por su parte, Masía FC es el cuarto mejor clasificado, con 10 puntos, y un duelo pendiente, seguido por el Cobach 33 con 7 puntos —y dos juegos pendientes—, mientras que al fondo figura el Deportivo Chiapas, sin puntos y con una racha infame de nueve derrotas.

Finalmente, en el cómputo estadísticos del Torneo de Copa de la segunda división, Terkoz FC es el club que aparece a la cabeza de la clasificación, con 19 puntos, sumados en siete jornada, destacando que marcha invicto, con un registro de seis triunfos y un empate.

Por su parte, el Cobach 33 es el segundo lugar del escalafón, con 12 puntos, en tanto que Deportivo Chiapas se ubica en tercero con 9 unidades y diferencia de -1, empatado en puntos con la oncena de Masía FC, aunque esta última tiene -15.

En la parte baja de la clasificación están Guerreros D’ Tadeo, en el quinto puesto, con 7 unidades, mientras que Talentos Better es el sotanero, con 3 puntos.