Familia FC lidera en la primera división

La Liga Independiente de Futbol Tuxtla presentó su balance estadístico y, tras once fechas disputadas en la primera división, Familia FC es el club que ocupa la posición de honor.

Con 23 unidades y una foja de 7 victorias, 2 empates y 2 derrotas, Familia FC aparece en primer lugar del Torneo de Liga, pero con apenas un punto de ventaja respecto al segundo lugar, Coratux FC, que ha sumado 6 triunfos, 4 empates y una caída hasta el momento.

En tercera posición figura el Deportivo San Francisco con 19 unidades, mientras que el cuarto lugar pertenece al Croco FC con 17 (+20), igualado con Deportivo Modelo que es quinto (0). Las últimas tres posiciones son para Plásticos Pablín (6º), Deportivo IMZZ (7º) y DC United (8º) con 10, 6 y 5 puntos respectivamente.

En lo que se refiera al Torneo de Copa sorprende la participación del Deportivo Modelo, que es líder con 16 (+11), empatado en unidades con el Croco FC (+6), que aparece en segundo lugar. La tercera plaza pertenece al Coratux FC con 14, y completando el Top 4 está el DC United con 12.

Segunda división

En la categoría de plata Terkoz FC es el líder indiscutido con 22 puntos, gracias a sus 7 victorias, un empate y 2 derrotas, además de contar con un juego pendiente.

Le sigue a la distancia como sublíder el conjunto de los Guerreros D’Tadeo, con 15, mientras que Masía FC es tercero con 13, y completando el Top 4 está el Cobach 33 con 10 unidades.

En lo que se refiera al Torneo de Copa, Terkoz FC también marca el paso con 19, con una cómoda ventaja sobre el segundo mejor clasificado, Cobach 33, que tiene 12 puntos.

Actividad de Copa

Para este fin de semana únicamente se programaron encuentros del Torneo de Copa en ambas divisiones. En la categoría estelar corresponden a la fecha 3 —de la segunda vuelta—, y de entre los duelos contemplados destaca el compromiso por el liderato entre Deportivo Modelo y Coratux FC, a celebrarse este domingo a las 14:00 horas en el campo uno de Caña Hueca.

Lo otros dos partidos son Plásticos Pablín contra Croco FC, y Deportivo San Francisco ante DC United. Para la división de plata se juega la fecha 2 —también de la segunda vuelta— y se roba los reflectores el choque entre Terkoz FC y Guerreros D’ Tadeo, pactado para las 4 de la tarde en el campo de La Herradura. Además se disputará el encuentro entre Masía FC y Gómez FC.