Faneco retiene campeonato internacional

Bruno Faneco, entrenador y peleador profesional de la Academia Melvin Revilla Brazilian Jiu-Jitsu, en Tuxtla Gutiérrez, superó con éxito su primera defensa del título internacional de las 185 libras de RLF (Road to Legacy of Fighters), tras imponerse ante el mexicano Roberto Ballesteros en combate celebrado en Cuernavaca, Morelos.

Sometió a su rival

El peleador brasileño radicado en Chiapas resolvió la contienda en el segundo “round”, mediante un triángulo de brazo, técnica con la que aseguró la victoria.

Tras el combate, el representante de la Academia Melvin Revilla agradeció el apoyo de la comunidad chiapaneca, así como el respaldo de su equipo de trabajo durante el campamento previo a la defensa titular.

“Me siento muy contento por el resultado; pusimos el nombre de Brasil, de Chiapas y de México en alto. Hubo mucho trabajo detrás, hicimos un buen campamento, y agradecido por todo el apoyo”, declaró Faneco.

Descanso

Faneco también reconoció la labor de los entrenadores Julio César Rodríguez y Salvador Augusto “Dodger” Montaño, de la Academia Bone Breakers en la Ciudad de México, quienes formaron parte de su preparación para este compromiso.

Luego de retener el cinturón, el peleador señaló que seguirá enfocado tanto en su carrera profesional dentro del MMA como en la enseñanza del Jiu Jitsu en Tuxtla Gutiérrez, donde continuará compartiendo su experiencia con alumnos de la Academia Melvin Revilla Brazilian Jiu Jitsu.