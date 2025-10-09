Farid y Liévano cumplen en concentración

Los jugadores de Lechuzas UPGCH Santiago Farid Jiménez Gutiérrez y Francisco Medina Liévano completaron con éxito los trabajos de la primera Convocatoria Regional para integrar a la selección nacional Liga TDP sub-18, que se llevaron a cabo en el estadio Flor de Sospó.

Bajo la atenta mirada del seleccionador nacional José Manuel Cruzalta y su cuerpo técnico, ambos futbolistas participaron en diferentes juegos interescuadras para mostrar su talento con el balón, y quedarán a la espera de que se complete el resto de las visorías en el país para saber si quedan en la lista definitiva.

“Me tocó jugar un poco más que el año pasado, me siento un poco más convencido y con más experiencia”, comentó Francisco, y recordó que esta es la segunda ocasión en su carrera que es llamado para una concentración.

“Qué bonito estar en el once inicial de un equipo que pelea por estar en los primeros lugares nacionales, y gracias a Dios nos está dando que nos estén mirando un poco más y tengamos un poco más de reflectores por esa parte”, agregó el lateral derecho, que ha sido titular en tres partidos de la Liga TDP con 270 minutos disputados, mientras que en la Copa Promesas sumó dos juegos de arranque y en uno entró de cambio, para acumular un total de 225 minutos.

Por su parte, Santiago Farid dijo sentirse más preparado y con la experiencia para mostrar su juego en esta convocatoria, ilusionado con estar en la lista final.

“Como dice Paco, si al final el equipo resalta, nos dan más reflectores a nosotros y eso favorece, no solo a nosotros sino también a nuestros compañeros, que por la edad les puede llegar una oportunidad diferente, pero siempre buscando que todos trascendamos”, puntualizó el extremo derecho.