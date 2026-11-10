Fátima Hernández conquista bronce nacional

La delegación chiapaneca consiguió su segunda jornada consecutiva con presencia en el medallero de los Juegos Nacionales Populares 2026, luego del tercer lugar obtenido por Fátima Hernández Prado en las competencias de Artes Marciales Populares, celebradas en el puerto de Veracruz.

La atleta estatal alcanzó el podio en la modalidad de Formas, dentro de la categoría Principiante femenil de 10 a 14 años, tras superar las rondas eliminatorias disputadas en la Arena Veracruz con una espectacular presentación.

Es oportuno mencionar que la representación de Chiapas estuvo integrada por cinco competidores distribuidos en distintas categorías y ramas. Sin embargo, Hernández Prado fue la única que logró ubicarse entre los tres primeros lugares de su respectiva prueba y subir de esta manera al podio nacional.

En tanto que Jade Janine Reyes Ramírez, en Intermedio femenil; Tabatha Camila De los Santos Gómez, en Junior Avanzado femenil; Esteban Uriel Guzmán Méndez, en Junior Avanzado varonil, y Martha Georgina López Ríos, en Adulto Avanzado femenil, finalizaron su participación tras su actuación en la fase preliminar.

Próximas disciplinas

La actividad de los Juegos Nacionales Populares 2026 continuará con el inicio de las pruebas de Boxeo Popular y los encuentros de Futbol 6x6 del Torneo de Barrios, disciplinas en las que Chiapas buscará repetir con presencia en el podio.