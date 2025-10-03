FC Bolis Telet y Chapulineros van por la gloria

La Liga Palapa de Futbol 7 vivirá una de sus noches más esperadas con la celebración de la gran final del Torneo Zenit Pro, cuando FC Bolis Telet y Chapulineros se enfrenten este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas en la cancha de Ultra Sport. Será un duelo cargado de intensidad, emoción y estrategia, digno de definir al nuevo monarca de esta edición.

El camino hacia la final no ha sido sencillo para ninguno de los dos equipos. FC Bolis Telet se ha consolidado como una escuadra sólida, con un sistema ofensivo letal que le permitió superar a sus rivales en rondas anteriores. La precisión en los pases, la movilidad de sus delanteros y la contundencia frente al arco han sido factores determinantes en su andar.

Por su parte, Chapulineros llega con una propuesta futbolística basada en la disciplina y la fortaleza defensiva. Con un estilo que combina paciencia para recuperar el balón y rapidez en los contragolpes, el equipo ha demostrado que sabe sufrir cuando es necesario y, al mismo tiempo, capitalizar las oportunidades que se presentan en el área rival.

Ambas escuadras se conocen bien y han protagonizado encuentros cerrados en el pasado, lo que aumenta las expectativas de un partido vibrante. Los jugadores clave estarán llamados a marcar la diferencia, y cada detalle táctico puede convertirse en el factor que incline la balanza a favor o en contra.

La directiva de la Liga Palapa confirmó que el duelo podrá seguirse en vivo a través de Facebook Live, permitiendo que aficionados y familias disfruten del espectáculo desde cualquier lugar. Esta transmisión en tiempo real se ha convertido en una herramienta fundamental para acercar aún más el futbol a la afición local, que ha respaldado con entusiasmo cada jornada del torneo.

El Torneo Zenit Pro ha sido sinónimo de competencia pareja, con partidos que han dejado claro el crecimiento del Futbol 7 en la capital chiapaneca. La final, sin duda, será la culminación perfecta para un certamen que logró captar la atención de equipos, jugadores y seguidores, quienes semana a semana vibraron con cada enfrentamiento.