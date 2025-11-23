FC Project Fit aspira a lograr el doblete

Apenas una semana después de haberse coronado campeón de Copa en una dramática tanda de penales, el FC Project Fit volverá a disputar una final, esta vez contra Lobos FC, por el título absoluto de la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla. La cita es este domingo a las 12:00 horas, en el campo 1 del parque recreativo Caña Hueca.

FC Project Fit llega a este duelo con sufrimiento, pues si bien lideró la competencia en su fase regular, tuvo que irse hasta los penales para dejar en el camino a Plásticos Pablín en semifinales.

Con Fernando Gaxiola encabezando su ofensiva, el equipo buscará resolver el encuentro en tiempo regular y no tener que llegar a una tercera definición de partido desde los 11 pasos.

Sin embargo, Lobos FC pinta como un rival de cuidado, con una ofensiva poderosa conformada por Guillermo Castillejos, Diego Gómez y Erick Solís.

Los licántropos también pasaron apuros para avanzar en su semifinal, al vencer en penales al Deportivo 3 Hermanos, lo que también les da cierta idea de lo que se vive en esta instancia, en caso de que el título de liga también tenga que definirse en dicha instancia.

Torneo de Copa inicia

Tras disputarse la final de este domingo, será el fin de semana del 29 y 30 de noviembre cuando la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, A. C., ponga en marcha el Torneo de Pretemporada 2025-2026.

Esto fue confirmado por el presidente de la popular liga capitalina, Luis Gordillo Domínguez, quien reiteró la invitación a los equipos que deseen probar su nivel y conformar sus plantillas en este torneo que es una excelente forma de saber si están listos para más adelante jugar los campeonatos regulares de Copa y Liga, ya sea en primera o en segunda división.

Quienes deseen informes sobre este siguiente campeonato pueden comunicarse a los números telefónicos 9616133808, 9611979777, 9611193516 o 9611070028.