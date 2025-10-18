FC Project Fit con paso fuerte a semifinales

El representativo del FC Project Fit dio un golpe sobre la mesa en su afán de coronarse campeón de Copa de primera división en la Liga Independiente de Futbol Tuxtla. Derrotó por categórico marcador de 4 goles a 0 al Deportivo San Francisco, en los cuartos de final. El emocionante duelo de Liguilla se disputó en el campo de La Herradura de esta capital.

Fernando Gaxiola lideró los esfuerzos del cuadro vencedor al poner un doblete, mientras que Jeriel Clemente y Valdemar Pinto redondearon la cuenta para la victoria que los instala en la fase de semifinales.

Mostraron su pegada

También con imponente demostración en la primera ronda de la Liguilla destacó la oncena del Deportivo 3 Hermanos, que arrolló por 5 goles contra 0 al Atlético Chiapas. Noé González marcó diferencia con un par de dianas, y los otros tantos corrieron por cuenta de Leny Zavala, Matías Mendoza y Gabriel Carrillo.

En la que fue la sorpresa de esta primera ronda de finales, el cuadro de Servicio Pyresur sucumbió por 1-2 frente a Lobos FC. Del lado de los licántropos acertaron Erick y Diego Gómez. Por el rival anotó Sergio Díaz.

Plásticos Pablín se quedó con el último boleto a semifinales, luego de dar cuenta de Coratux FC al son de 3-1. Daniel Morales tuvo una participación decisiva para el cuadro de Pablín con par de goles, mientras que Yilber Holguín hizo el otro tanto. Por los Comitecos Radicados en Tuxtla descontó Maximiliano Montesinos.

De esta manera, faltando que directiva que preside Luis Gordillo Domínguez lo haga oficial, los partidos de semifinales quedarían de la siguiente manera: Deportivo 3 Hermanos contra Lobos FC y Plásticos Pablín ante Project Fit.

Disputaron amistosos

Se celebraron además dos duelos amistosos, como preparación para la próxima temporada la Liga Independiente de Futbol Tuxtla. Deportivo Tadeo se lució al vencer por 6-4 al conjunto del Deportivo Chiapas, en tanto que Santa Ana Jr. superó por 4-2 al representativo de Zentinella FC.