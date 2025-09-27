FC Project Fit golea a San Francisco: 9-2

FC Project Fit lució su poder ofensivo al golear 9-2 a su similar del Deportivo San Francisco, en duelo pendiente de la 1ª División de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla.

En un hecho pocas veces visto, tres elementos anotaron ‘tripletes’ para darle forma al triunfo de su equipo: José Ocaña, Jeriel Clemente y Henry Balbuena marcaron tres dianas cada uno; del lado rival descontaron Edson Espinoza y Víctor Prado.

En espectacular duelo, Atlético Chiapas superó 4-3 DC United, con goles de Rodolfo Moreno (2), Cristopher Morales y Carlos Verdala; por su contrincante descontaron Rogelio Farías, Fernando Hernández y Arturo Castillo.

Plásticos Pablín también logró un triunfo categórico, al son de 3 goles a 1 sobre Servicio Pyresur, con doblete de Wilber Gómez y un tanto más de Emilio Molina, mientras que por su rival descontó Sergio Díaz.

Por su parte, Coratux FC y Deportivo 3 Hermanos igualaron fuerzas tras empatar 1-1; por los primeros marcó Noé Velázquez y por su adversario lo hizo Omar Cruz.

Finalmente, Lobos FC se impuso por default (2-0) RPBI FC.

Continuan con pendientes

Este fin de semana, habrá más partidos aplazados por jugar en la 1ª División. Este sábado, FC Project Fit enfrentará a DC United, a las 18 horas, en el campo 1 de Caña Hueca.

El domingo, a las 14:00 horas en el campo de La Herradura, chocarán Servicio Pyresur y Deportivo 3 Hermanos y a la misma hora, pero en el campo 3 de la Unidad Deportiva de Patria Nueva, Plásticos Pablín se medirá al Atlético Chiapas.

Adicionalmente se jugará un duelo aplazado por la Copa, entre Lobos FC y Deportivo San Francisco, el sábado a las 20 horas en el campo 1 de Caña Hueca.

Final de 2ª División

En la categoría de plata se conocerá al campeón de Copa: Titán FC se medirá a Parabrisas La Estrella Blanca el domingo a las 12:00 horas en el campo de La Herradura.