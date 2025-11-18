FC Project Fit se apodera de la copa

La oncena del FC Project Fit conquistó el título de Campeón de Copa la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, tras vencer en la final a Deportivo 3 Hermanos en tanda de penales (3-2), luego de haber igualado 1-1 en los 90 minutos reglamentarios del duelo celebrado en el campo 1 de Caña Hueca.

Deportivo 3 Hermanos había sido más incisivo al ataque en el primer tiempo, generando juego ofensivo sobre todo por el costado izquierdo del terreno de juego, pero sin poder hacerlo patente en el marcador.

El juego se caracterizó además por las acciones de alta intensidad que obligaron al árbitro a mostrar tarjetas y elevar el tono del diálogo para apaciguar los ánimos encendidos de ambos lados en sus reclamaciones.

Cuando el partido lucía más cerrado, FC Project Fit logró anotar el 1-0 en un gran definición de Fernando Gaxiola, quien recibió un pase filtrado y con un par de fintas dejó tendido sobre la grama al arquero rival para simplemente tocar el balón al fondo al minuto 40.

El Deportivo 3 Hermanos no bajó los brazos y estuvo cerca del empate en la última acción del primer tiempo con un disparo de tiro libre que pegó en el travesaño, cuando en las tribunas ya se coreaba la anotación.

Segundo tiempo electrizante

Para el complemento el FC Project Fit salió determinado a liquidar el juego y tuvo una acción muy clara en el área, pero al momento de definir erraron al intentar el último toque con la defensa y el arquero ya descolocados.

Al “Depor” le costó elaborar acciones ofensivas ante el orden que mostró su rival en medio campo y retaguardia, concediendo además algunos espacios en propio medio campo y corriendo riesgos en el afán de ir por el empate.

Y la desesperación se hizo presente pues al minuto 75 se quedaron con un hombre menos por una falta sobre el portero que ameritó segunda amarilla y expulsión para Salvador Arreola.

El FC Project Fit buscó aprovechar la situación y estuvo cerca de marcar en un disparo a quemarropa de Fernando Gaxiola que tapó el portero Josué García para mantener vivo a su equipo.

Los “3 Hermanos” no bajaron los brazos e intentaron empatar por todas las vías, quedando cerca en un tiro libre de Omar Cruz que le sacó pintura a la base del poste.

El premio a no rendirse llegó al minuto 83, cuando Melquiades Ocaña conectó un balón en el área y la pelota dramáticamente superó el achique del portero para colarse al fondo y decretar el 1-1.

El Deportivo aprovechó el desconcierto del rival para ir al ataque de inmediato y Eduardo Mendoza se quedó a nada de empujar una pelota con el arco abierto, pero no logró darle dirección adecuada y así se escapó la última ocasión para ganar el encuentro en el tiempo regular.

Dramatismo en los penales

El título tuvo que definirse con tanda de penales que mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos.

En esta instancia, el portero del FC Project Fit estuvo más atinado, adivinando dos disparos, que a la postre les dieron la victoria en la serie y el título de Copa.