FC Project Fit se queda con el doblete

FC Project Fit completó una temporada de ensueño al lograr el doblete de la primera división en la Liga Independiente de Futbol Tuxtla. Luego de ganar el título de Copa ante Deportivo 3 Hermanos, conquistó el campeonato de Liga venciendo en dramática final a Lobos FC, que rosó el milagro, pero tuvo que conformarse con el subcampeonato.

Duelo de acciones clave

Como era de esperarse, los dos clubes se presentaron en el campo uno de Caña Hueca con la premisa de jugar un Futbol solvente, explotando sus cualidades, pero también aguardando por el error del rival, por lo que los primeros 45 minutos se consumaron con un tenso empate sin goles, dejando lo mejor para el complemento.

Lobos FC abrió el marcador en el arranque del segundo tiempo mediante una acción por derecha, donde, tras un derechazo, el arquero rechazó el balón, pero atento estuvo al rebote Eduardo Argueta para anotar el 1-0 que parecía encaminarlos al título.

Los licántropos aprovecharon que su adversario se volcó al ataque para elaborar un contragolpe hasta el fondo del área, pero al momento de culminar la jugada, Irving Abadía se quedó a centímetros de llegar a cerrar la pinza con lo que parecía un gol cantado para sentenciar el título.

El Project Fit se complicó aún más el juego con la expulsión de José Acuña por reclamos al árbitro, nublando el panorama todavía más en los minutos finales.

Sin embargo, nunca perdieron la esperanza, mostraron garra y gracias a una acción a balón parado obtuvieron su recompensa con un gol que vino de un centro al área chica, donde Henry Balbuena llegó al remate antes que el portero para emparejar los cartones 1-1 y así enviar el duelo a la tanda de penales.

La serie final

Con la tensión al máximo, FC Project Fit capitalizó el momento anímico con el que cerró el partido, mostrando seguridad en cada una de sus ejecuciones y ganando la serie por 4-2.

Tras el último cobro, fueron de inmediato ir a festejar con la tribuna, donde familiares y amigos los alentaron de principio a fin para ganar su segundo título de la Temporada 2025.

Para poner broche de oro a la jornada, Luis Gordillo Domínguez, presidente de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, en compañía de su directiva, hizo entrega de trofeos y medallas a los protagonistas de este gran encuentro.